Air France retoma hoje (22) voos para Fortaleza; veja como ficam as rotas

A Air France retoma nesta sexta-feira, 22, os voos entre Fortaleza e Paris. Inicialmente, são três frequências semanais, com o Boeing 787 Dreamliner, de 279 assentos, o que representa uma capacidade de até 1,6 mil passageiros por semana na rota. Com a inclusão destes voos, a Air France chegará a 15 conexões semanais do Brasil para a França.

Os voos ocorrerão sempre às terças, sextas e domingo, com saída prevista da capital francesa às 13h30 e e chegada em Fortaleza às 17h30. Já a rota Fortaleza-Paris tem horário de partida previsto para às 19h35 e desembarque às 9h25 do dia seguinte.

Manuel Flahault, diretor geral do Grupo Air France-KLM na América do Sul, explica que a chegada da primeira aeronave da Air France a Fortaleza nesta retomada coroa um período de planejamento detalhado para que a companhia pudesse oferecer um serviço de qualidade aliado a um cuidadoso processo que envolve medidas sanitárias rigorosas para garantir a segurança e o conforto de todos.

"Estamos muito contentes por termos atingido este marco com grande sucesso, e estamos muito confiantes nesta operação, que trará diversas vantagens para Fortaleza, para o Ceará e para o Nordeste", conta .

Dentre os diferenciais da nova aeronave, estão janelas 30% maiores do que em modelos mais antigos, mais espaço e melhores sistemas de pressurização e níveis de umidade garantem um voo ainda mais tranquilo. O Boeing 787 Dreamliner da Air France também conta com Wi-Fi ao longo de toda a viagem, permitindo aos clientes permanecerem conectados durante o voo.

Com a inclusão destes voos, a Air France chegará a 15 conexões semanais do Brasil para a França. No contexto do Grupo Air France-KLM, o volume semanal de voos do Brasil para a Europa (Paris e Amsterdã) atingirá 27.

A Air France destaca que, por conta do atual contexto sanitário, revisa constantemente suas operações em todo o mundo, adaptando-as às restrições de viagem e à demanda de clientes. Portanto, sua malha aérea está sujeita a alterações.

