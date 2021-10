Gol impulsiona viagens para Jericoacoara e pontos do Nordeste para fim do ano

Com avanço da vacinação contra Covid-19, o setor de turismos e eventos projeta recuperação acelerada com as festividades de fim de ano em 2021. A companhia área Gol estima ter aumento de 1.500 voos somente no mês de outubro deste ano. Para manter o crescimento, a empresa irá investir em roteiros tradicionais para o Nordeste, com destaque para Jericoacoara.

De olho no fluxo reprimido, a companhia reforça que a expectativa para o período entre novembro deste ano e janeiro de 2022 será que forte movimentação no segmento de viagens. Para aproveitar o momento, a empresa destaca novas linhas para destinos tradicionais e fortalece sua capilaridade no Nordeste brasileiro.

LEIA MAIS | Gol amplia voos sem escalas de Fortaleza para seis destinos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, a Gol aposta em parcerias com demais entidades do setor de turismo, como agentes de viagens, como forma de impulsionar toda cadeia econômica. Oferta de viagens internacionais são outro investimento da empresa para o período.

A Gol reforça ainda que para festividades de fim de ano, com influência direta da pandemia de Covid-19, a busca por destinos dentro do Brasil está fortalecida e, para atender a demanda, amplia rotas de voos para pontos turísticos do Nordeste. No Ceará, Jericoacoara é a principal atração. Entre os roteiros de destaque estão:

Saindo do Rio de Janeiro para:

Jericoacoara

Ilhéus

Porto Seguro

Manaus

Belém

Saindo de São Paulo para:

Bonito

Palmas

Cabo Frio

Montevidéu

Punta Cana

Saindo de Brasília para:

Porto Seguro

Ilhéus

Santarém

Jericoacoara

Cancun

Saindo de Salvador para:

Cuiabá

Porto Alegre

Curitiba

Florianópolis

Saindo de Maceió para:

Cuiabá

Campinas

Belo Horizonte

Goiânia

Curitiba

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui





Tags