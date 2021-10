Malha aérea deve atingir 90% do nível pré-pandemia ainda neste ano

A retomada dos voos domésticos, que hoje está em 70% em relação ao período pré-pandemia, deve alcançar a marca dos 90% entre os meses de dezembro e janeiro. A informação é do presidente da Associação Brasileira dos Hotéis (ABIH - CE), Régis Medeiros, que participa nesta quarta-feira, 06, da Abav Expo 2021, considerada uma das principais feiras do turismo do Brasil.

LEIA MAIS| Gol impulsiona viagens para Jericoacoara e pontos do Nordeste para fim do ano

OP +Abav Expo marca retomada de grandes eventos no Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo ele, este é mais um indicador importante para acreditar em uma retomada mais forte do setor nesta reta final de ano. Em agosto, o segmento aéreo registrou o quarto mês consecutivo de crescimento no número de voos domésticos, com uma média de partidas diárias de 1.680, ou o equivalente a 70% da oferta de voos no início de março de 2020. Foi o segundo melhor desempenho desse indicador desde o início da pandemia, ficando atrás apenas dos 75% de janeiro de 2021, segundo levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear).

Régis afirma que , em conversa com o segmento, foi informado que a tendência é que esses números sigam crescendo daqui para frente. “Eles já anunciam que estão com 70% da malha aérea retornada, com uma perspectiva boa de chegar a praticamente 90% em dezembro e janeiro. Muito próximo da malha que tinha antes da pandemia. Então isso significa que a coisa está voltando à normalidade”.

Já a malha internacional, que ainda está em 23%, ainda deve demorar mais um pouco. O que, para Régis, somente reafirma que é o turismo doméstico quem deve puxar a retomada do segmento.

“Todos têm falado muito desse movimento do Brasil visitando o Brasil. O dólar está muito caro, o euro também, e as restrições sanitárias internacionais, apesar de estarem diminuindo, a gente observa que as pessoas ainda têm muito receio. Então é um momento rico do turismo doméstico brasileiro e temos expectativas muito positivas para a próxima temporada de verão”.

Para ele, a retomada dos grandes eventos corporativos no Ceará, a exemplo da Abav Expo, é outro fator a pesar para a melhora do otimismo do segmento no Estado.

“E soma-se a isso uma grande oportunidade, que é estarmos com uma Beira-Mar praticamente concluída e outros espaços gastronômicos como o Polo da Varjota que foram ficando prontos ao longo da pandemia”.



(com informações de Adriano Queiroz)

Tags