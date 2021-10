Senai está com inscrições abertas para segunda turma do curso de Hidrogênio Verde

Quem se inscreveu até o dia 26 de setembro iniciou as aulas no dia 27, mas as inscrições continuam abertas. A próxima turma deve começar no dia 18 deste mês

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) Ceará iniciou, no último mês de setembro, as aulas do curso “Introdução ao Hidrogênio Verde'', de 40 horas, totalmente virtual e gratuito. Agora estão abertas as inscrições para segunda turma do curso.

Quem se inscreveu até o dia 26 de setembro iniciou as aulas no dia 27, mas as inscrições continuam abertas. A próxima turma deve começar no dia 18 deste mês.

Em projeto conduzido pela GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - Agência Alemã de Cooperação Internacional), o Senai Barra do Ceará está sendo reconhecido internacionalmente e foi convidado a fazer parte de um seleto grupo, com outras unidades do Senai do Brasil e institutos federais, para a formação de centros de excelência em energias renováveis, e prevê o desenvolvimento de cursos sobre Hidrogênio Verde.

O projeto tem participação, ainda, da Universidade de Colônia, Alemanha, e da empresa FKA. A informação foi dada pelo diretor regional do Senai Ceará, Paulo André Holanda.

Hidrogênio verde

Em fevereiro de 2021, o Governo do Estado do Ceará lançou o Hub do Hidrogênio Verde, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Desde então, outros hubs foram iniciados pelo Brasil, no Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Minas Gerais. Na análise de Monica Panik, consultora internacional da Fiec e curadora do curso, o hidrogênio do Brasil pode ser o mais barato do mundo pelas vantagens competitivas do País. "O hidrogênio verde vem coroar o Ceará por todo o desenvolvimento das energias renováveis", afirma Monica.

Serviço

Você pode clicar aqui AQUI para se inscrever no curso Introdução ao Hidrogênio Verde do Senai Ceará.

