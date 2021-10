Comitiva cearense vai à Espanha para conhecer projetos de hidrogênio verde

O grupo é composto por membros da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, do Complexo do Pecém, da Superintendência Estadual do Meio Ambiente, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará e da Universidade Federal do Ceará

A partir de convite da empresa Neoenergia, controlada pela Iberdrola e que assinou recentemente um memorando de entendimento com o Governo do Ceará para implantação de um projeto piloto de transporte público movido a hidrogênio verde, uma comitiva cearense foi a Madri para conhecer projetos relacionados à cadeia de hidrogênio verde. O segmento é uma das maiores apostas para o crescimento do Estado e já contabiliza 16 projetos em negociação para investimentos no Ceará.

O grupo que foi à Espanha reúne membros da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), do Complexo do Pecém, da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e Universidade Federal do Ceará (UFC).

A primeira visita foi ao Centro Nacional do Hidrogênio e a projetos como o de um veículo movido a célula de combustível de hidrogênio verde, com previsão de autonomia de 600 km com uma carga de 5 kg de H2V.

“Está sendo um momento muito rico. Uma excelente oportunidade de aprofundar os conhecimentos que serão de grande relevância na implantação do nosso Hub de H2V no Ceará”, ressaltou a secretária executiva da Indústria da Sedet, Roseane Medeiros.

Além de Roseane, a comitiva é formada pelo presidente do Complexo do Pecém, Danilo Serpa, diretores do Complexo, Duna Uribe e Fábio Abreu, superintendente da Semace, Carlos Alberto Mendes, pelo coordenador do Núcleo de Energia da Fiec, Joaquim Rolim, reitor da UFC, Cândido Albuquerque, pró-reitor de Relações Internacionais e Institucionais da UFC, Augusto Teixeira, entre outros.

No fim de setembro foi quando o governo do Ceará assinou memorando de entendimento com a Neoenergia. Pelo projeto “Corredor Verde”, Fortaleza será a primeira cidade no Brasil a utilizar hidrogênio verde em mobilidade urbana. A meta é chegar a 18 pontos de abastecimento de energia limpa. Depois o projeto será ampliado para 70 municípios, seis capitais nordestinas, atendendo um total de 66% dos estados do Nordeste para beneficiar até 37 milhões de pessoas, segundo comunicado do governo do Estado.

O balanço dos projetos

Em entrega de ampliação de fábrica da marca Betânia, no dia 5 de outubro, em Morada Nova, o secretário Maia Júnior (Desenvolvimento Econômico e Trabalho) fez novo balanço dos projetos de hidrogênio verde em andamento no Ceará. Já são 16 ao todo.

Todos, segundo Maia, ou são estrangeiros ou têm fundos internacionais por trás. O montante de investimento que deve resultar desses projetos não foi revelado, o que deve ser feito quando o governador Camilo Santana se reunir com os representantes das empresas para a assinatura dos memorandos de entendimento.

A data para que isso ocorra, de acordo com o secretário, deve ser o próximo dia 14 de outubro, quando o Estado planeja a realização de um evento internacional com o hidrogênio verde como tema.

Projeto de hidro

