Ceará mantém negociações para construção de 16 usinas de hidrogênio verde

Além das 9 com protocolos assinados, Estado prevê fechar contrato com mais duas empresas até o fim de outubro e está em negociações para outras quatro usinas

Ceará avança na captação de investimentos para exploração do potencial energético do hidrogênio verde no Estado. Durante o Seminário Internacional de Hidrogênio Verde na manhã desta quinta-feira, 14 de outubro, foi revelado que as negociações envolvem a construção de 16 plantas de hidrogênio verde no Estado.

Além das nove com protocolos assinados, governo do Ceará prevê fechar contrato com mais duas empresas até o fim de outubro e está em negociações para implementação de outras quatro usinas. As informações foram reveladas por Maia Jr. titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará.

Sobre o assunto Senai está com inscrições abertas para segunda turma do curso de Hidrogênio Verde

Hidrogênio Verde: Camilo assina mais 4 memorandos para construção de usinas no Pecém

Ceará defende hub do hidrogênio verde como estratégia no combate à pobreza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O representante do governo destacou ainda que o governador Camilo Santana assinará amanhã, 15 de outubro, o décimo memorando de entendimento entre Estado e inciativa privada para construção de usinas de hidrogênio verde no Ceara. "O governador assinará mais dois ainda no fim do mês, em uma viagem que está prevista para o exterior e existem mais quatro projetos em negociação", complementa

Maia reforça ainda que os novos investimentos terão impacto fundamental em todo sistema econômico do Estado. "Vai surgir uma plataforma de mobilidade nova, vai surgir uma indústria nova, um tipo de trabalho novo", afirma



Ao agradecer as empresas que estão alocando investimentos no Ceará, o secretário destacou que o ambiente de negócios cearense está se fortalecendo continuamente e que o Estado dará todo suporte para expansão e desenvolvimento mútuo da economia cearense e das empresas investidoras no Estado.

"Quero dizer a todos que acreditem na firmeza e na confiabilidade e na governança do Estado para implantar seus projetos em nosso estado. Quero garantir que não faltará regulamentações, quero garantir que não faltará capital humano. Não faltará infraestrutura, não faltará o ambiente de negócios facilitador para esses empreendimentos e para essa transformações no Ceará", afirma.

Sobre o assunto Ceará articula investimento privado de R$ 8 bilhões em energia solar em 13 cidades

Offshores são legais e foram declaradas, afirma Guedes

Ceará terá mais dois parques solares no Icó

Perspectivas de futuro e inovação com hidrogênio verde no Ceará

De forma alinhada com o plano de desenvolvimento interconectado dos clusters econômicos, a implementação das usinas de hidrogênio verde no Ceará impactará toda cadeia produtiva. Assim, há uma forte articulação entre o hub de hidrogênio e o hub de energias renováveis, que irá suprir a demanda das usinas de hidrogênio para produção.

Outro hub impulsionado será o de inovação tecnológica e o de educação. “Penso que esse momento vai mudar o nosso futuro , colocou Cândido Albuquerque , reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC). Ele defende que o estado ainda vai precisar desenvolver várias tecnologias ligadas ao hidrogênio verde, mas que as instituições educacionais daqui estão se preparando para esse desafio.

"As academias estão prontas para capacitar profissionais e participar desse processo. Tenho absoluta certeza de que em muito pouco tempo nós seremos referência no mundo na produção de hidrogênio verde", defende Cândido.

O gestor educacional destaca ainda deve ser visto como "a hora de concretizar" todos os entendimentos já formalizados sobre o assunto. "A nossa perspectiva é de que com essa implementação, nós teremos uma mudança no perfil socioeconômico do estado do Ceará", finaliza.

Mais Jr. menciona ainda que em apenas três dias de inscrições a segunda turma do curso de hidrogênio verde do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) no Ceará acumula 3 mil solicitações de matrícula. "Teremos tudo necessário para sermos pioneiro na produção de energia do hidrogênio verde no mundo", destaca.



Do ponto de vista industrial, as perspectivas de futuro também são promissoras e voltam-se para ideias de exportação de energia, insumos, modelos de negócios e também de tecnologia. “O Ceará tem essa vantagem. Quando não sabe (alguma coisa), ele ( o cearense) vai estudar.” disse Ricardo Cavalcante, Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC).

“Toda semana recebemos empresários tentando entender o hidrogênio verde. Agora estamos falando de bilhões de dólares. Antes falávamos de atrair milhões“, afirma ao destacar a rentabilidade e o potencial transformados do hidrogênio verde.







Com colaboração de Adailma Mendes e Samuel Pimentel

Tags