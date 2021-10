Ceará defende hub do hidrogênio verde como estratégia no combate à pobreza

Argumentação do potencial de desenvolvimento do Estado ocorreram durante Seminário Internacional de Hidrogênio Verde no Ceará na manhã desta quinta-feira, 14 de outubro

Além das perspectivas revolucionárias na matriz energética, a implementação de usinas de hidrogênio verde no Ceará assumirá um papel social fundamental. Estado projeta que o impacto econômico gerado pela fonte de energia limpa e renovável será fundamental no combate a desigualdade e na redução da pobreza.

Os impactos sociais do hidrogênio verde representarão uma "transformação social" conforme defende o governador do Estado, Camilo Santana (PT). As falas do gestor estadual ocorrem durante o Seminário Internacional de Hidrogênio Verde no Ceará na manhã desta quinta-feira, 14 de outubro.

Sobre o assunto Ceará articula investimento privado de R$ 8 bilhões em energia solar em 13 cidades

Senai está com inscrições abertas para segunda turma do curso de Hidrogênio Verde

Hidrogênio Verde: Camilo assina mais 4 memorandos para construção de usinas no Pecém

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Hidrogênio verde irá desconcentrar as riquezas e reduzir a desigualdade e reduzir a pobreza no nosso Estado. Isso está dentro das estratégias de desenvolvimento para o futuro do estado do Ceará", pontua o governador.



Camilo define as futuras usinas de hidrogênio verde no Estado como uma "nova perspectiva de futuro e oportunidade" para todo o Nordeste do Brasil. "Com ela, nós poderemos descentralizar as produções de energia limpa no interior do estado. Qualquer pessoa vai poder produzir energia solar e vendar para a produção de hidrogênio", argumenta.

Estado assinará amanhã, 15 de outubro, o décimo memorando de operações e usinas de hidrogênio verde no Ceará e outros dois serão assinados até o fim do mês. Além disso, existem 4 novas empresas buscando investir na energia limpa.

Os impactos serão reverberados em toda cadeia econômica, diante de parcerias com centros de ensino superior e profissionalizantes e também com a indústria. O governador do Ceará pontuou ainda que o investimento em hidrogênio verde começou a ser feito há 30 anos.

Sobre o assunto "Jabutis" de R$ 33 bilhões na MP 1055 travam medidas emergenciais para crise elétrica

Governo Federal vai regulamentar exploração eólica offshore até o fim do ano

Ceará terá mais dois parques solares no Icó

"Todos os segmentos do Estado estarão envolvidos com o Hidrogênio, todas as secretarias do governos estão buscando acelerar o processo de licitação e impulsionar outros atrativos para as usinas da nova matriz energética. Nós temos toda a infraestrutura necessária para receber ainda mais investimentos", complementa Camilo.

Um dos principais mercados para o setor, a comunidade europeia aproveitou o evento para estreitar laços com o Ceará. O representante do mercado europeu, Ignácio Ybânez, destacou o Ceará como o principal polo de desenvolvimento do setor de hidrogênio verde no Brasil. "O Ceará tem um papel fundamental ao se lançar no desafio de estabelecer as regras e dar inicio a reformulação de sua matriz energética", pontua.

Ele destaca ainda que outras consequências de tal mudança são a geração de novos postos de trabalho, criação de novas modalidades de trabalho e uma "intensa modernização e digitalização da economia".

*Com colaboração de Adailma Mendes

Tags