Vale do Jaguaribe terá aeroporto regional em Morada Nova com foco no turismo de negócios

Anunciado pela primeira vez no dia 2 de setembro, o aeroporto regional do Vale do Jaguaribe, no Ceará, voltou a entrar nas pautas de projetos de investimento consolidados pelo Estado para um futuro próximo. Conforme informações reveladas pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT), a obra será submetida para licitação "em breve" e após tal processo deverá ser concluída em até um ano e meio.

O anúncio foi feito pelo líder do executivo cearense na manhã desta terça-feira, 5 de outubro. O município mais cotado para receber o equipamento de infraestrutura é o de Morada Nova, por ser um posto estratégico e central do Vale.

Camilo pontuou ainda que a implementação do aeroporto regional em Morada Nova fará uma triangulação entre outras obras de infraestrutura e de captação de investimentos em cidades próximas. O intuito é promover a articulação entre os equipamentos para intensificar o desenvolvimento regional.

"Já que o Hospital está em Limoeiro do Norte e a Central de Abastecimento, a Ceasa, ao que tudo indica possa ser em Russas, o aeroporto ficaria em Morada Nova", anuncia o governador do Estado. Camilo relembra, porém, que os locais ainda estão em fase de definição com base em estudos técnicos sobre impacto no desenvolvimento de cada localidade.

Mesmo assim, o gestor frisa que a obra "já está autorizada" e antecipa ainda que o projeto a ser utilizado na obra será o mesmo usado no aeroporto de Sobral. Com base na política de fortalecimento do hub aéreo do Estado, o principal papel do novo aeroporto será atuar como suporte logístico na região, tendo como maior demanda o turismo de negócios.

O turismo religioso e o fluxo de cargas também são potenciais a serem explorados com os voos para o novo aeroporto regional. "Estamos fortalecendo todos os aeroportos regionais e criando alguns novos com tudo que a de mais moderno e tecnológico", afirma Camilo.

As obras ainda não possuem um valor estimado, mas o governador reforça que a verba necessária está sendo negociada por meio de financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O gestor esteve reunido com representantes da entidade na tarde da segunda-feira, 5, e negocia R$ 1,5 bilhão para obras de infraestrutura no Ceará.

O intuito é fomentar obras de infraestrutura que possam ser utilizadas como atrativos na captação de novos investimentos privados no Estado.

*Com informações do Repórter Armando de Oliveira Lima

