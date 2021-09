Camilo anuncia construção de Ceasa e estudos para aeroporto no Vale do Jaguaribe

Entre as medidas implementadas com foco no desenvolvimento regional, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), revelou na manhã desta quinta-feira, 2 de setembro, dois novos empreendimentos para o Vale do Jaguaribe. O primeiro trata da implementação de uma Central de Abastecimento (Ceasa) na região central do Vale e o outro diz respeito a intenção de construir um novo aeroporto regional na localidade.

A construção da Ceasa, conforme Camilo, encontra-se autorizada e o projeto do empreendimento está em desenvolvimento. Os detalhes da nova obra serão divulgadas em breve. A localização do empreendimento deverá ser nas proximidades do município de Tabuleiro do Norte.

O foco é abastecer toda a região do Vale do Jaguaribe, além de potencializar a rede comercial dos produtores agrícolas instalados nas proximidades.

Com relação ao novo aeroporto, o governador do Ceará, pontuou que o investimento ainda está em processo de análise técnica. "Já estamos estudando a localização onde possa ficar também no centro do vale, de um bom e moderno aeroporto para atender a região", revelou.

A principal meta das ações governamentais é captar investimentos para localidade e impulsionar transações comerciais com as demais regiões do Ceará e estados vizinhos.

"O Estado, ele tem que pensar em infraestrutura, é o papel fundamental do Estado para atrair investimentos. Essas são infraestruturas importantes para garantir o desenvolvimento da região", reforça Camilo.

Os investimentos foram divulgados na entrega da primeira parte do Polo Metalmecânico de Tabuleiro do Norte, que atuará como entreposto de carga e vitrine para potencial de desenvolvimento do Vale do Jaguaribe. Equipamento também tem propósito de atrair investimentos para os municípios da região.

No evento, Camilo afirmou ainda que em breve anunciará "uma série de medidas de investimentos específicos em cada município" do Vale. Entre as aplicações já previstas estão recuperação de vias e construção de estruturas capazes de atrair investimentos de empresas nacionais e internacionais que possam se beneficiar da matriz econômica existente em cada município.

