Obras de R$ 26 milhões de trecho do Anel Viário de Juazeiro do Norte são autorizadas

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), assinou na manhã desta sexta-feira, 1º de outubro, a ordem de serviço para duplicação de um novo trecho do anel viário de Juazeiro do Norte, na região do Cariri. O investimento estimado é na casa dos R$ 26 milhões.

Além das novas faixas das vidas, as obras incluem ainda toda repavimentação da rodovia que corta o município e interliga o centro comercial Ingra Open Mall até a av. Castelo Branco no sentido do aeroporto regional de Juazeiro do Norte.

No pronunciamento transmitido ao vivo pelas redes sociais, Camilo destacou ainda que as ações de infraestrutura são "fundamentais para interiorização do desenvolvimento econômico" no Estado e frisou ser papel da gestão pública o impulsionamento econômico, financeiro e social de regiões para além da Capital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Trecho do Anel Viário tem trânsito liberado nesta quinta-feira, 21

Pelo menos 12 km da duplicação da BR-222 ficarão prontos até junho, garante governo

Também foram liberados cerca de R$ 5 milhões para finalização das obras do quinto trecho de duplicação da avenida de contorno de Juazeiro do Norte. A verba será aplicada em ações de iluminação e sinalização da nova faixa da via.

O intuito do governador é iniciar as obras de todos os trechos do anel viário no Cariri até o fim do mandato em 2022. A parte da duplicação da rodovia que interliga o aeroporto de Juazeiro até a saída para o município de Caririaçu encontra-se em fase de elaboração do plano de obras e deverá ser "anunciada em breve", segundo o líder do executivo cearense.

"Quero terminar o meu governo com todo anel viário pronto, ou no máximo com as obras avançadas aqui no Juazeiro porque isso é importante para mobilidade e fundamental para captação de investimentos", complementou Camilo.

Ao destacar os investimentos em infraestrutura, o governador retomou ainda o plano da implementação de uma unidade de abastecimento da Cegás, com intuito de garantir um atrativo energético para indústrias se instalarem na região.

"Nós já estamos vendo como iniciar essa outra obra e faremos ela junto com a finalização do anel viário, para unir e fortalecer a infraestrutura da região para garantir que mais empresas se instalem aqui gerando oportunidade para os trabalhadores", afirma Camilo.

Outro segmento a ser investido na macrorregião do Cariri é a economia esportiva a partir da consolidação do estádio de futebol Romeirão como sede de jogos da libertadores e do campeonato brasileiro. "É uma paixão nossa e que movimenta milhões de reais todos os anos, gira setor de serviços, de alimentação, de segurança, do entretenimento. Queremos tirar o foco só da promover esses grandes eventos na Capital", argumenta o governador.

Sobre o assunto Obras do teleférico da estátua do Padre Cícero ultrapassam 70% de conclusão

Sesa aprova protocolo e confirma presença de público em Fortaleza x Atlético-GO

A expectativa é que a unidade tenha capacidade de abarcar um publico de pouco mais de 17 mil pessoas. Conforme Camilo, a negociação com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para alinhamento do estádio na escala das sedes dos campeonatos brasileiros está em andamento.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui





Tags