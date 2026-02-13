Sexta-feira 13: origem, superstições e curiosidades

O gato preto é associado à sexta-feira 13 por causa do passado. Durante a Idade Média, acreditava-se que os felinos de pelos pretos seriam bruxas transformadas em animais. / Crédito: Reprodução/Freepik

Resumo A sexta-feira 13 é associada ao azar por razões religiosas, culturais e populares.



Não há comprovação científica que sustente as crenças sobre a data.



Superstições variam pelo mundo: nos EUA e no Brasil é sexta; na Espanha, terça-feira 13.



O número 13 é evitado em hotéis, prédios e reuniões em alguns países.



Celebridades como Taylor Swift e Isis Valverde buscam ressignificar a data, transformando superstição em identidade. Hoje, sexta-feira, 13 de fevereiro, marca a primeira ocorrência da temida sexta-feira 13 neste ano. Cercada por crenças populares, a data costuma gerar receio, curiosidade e até mudanças de comportamento entre os mais supersticiosos.

A combinação entre o número 13 e a sexta-feira é vista como sinal de azar em diversas culturas ocidentais. No entanto, não há comprovação científica de que o dia traga má sorte ou acontecimentos negativos.



Nos Estados Unidos, o número 13 é frequentemente evitado. Prédios podem não ter 13º andar, hotéis pulam a numeração e algumas pessoas evitam viagens, negócios ou decisões importantes na data. Já na Espanha e em parte da América Latina, o dia considerado azarado é a terça-feira 13. O ditado popular recomenda não se casar nem viajar nesse dia. Existe até uma fobia específica relacionada à data. Na China, a superstição não está ligada à sexta-feira 13, mas ao número 4, cuja pronúncia se assemelha à palavra “morte”. O país também celebra o “Festival dos Fantasmas”, no sétimo mês lunar, quando se acredita que espíritos retornam ao mundo dos vivos.