Sexta-feira 13: origem, superstições e curiosidades

Hoje é sexta-feira 13; conheça origem, superstições e curiosidadesEntenda o significado da data, as crenças populares no Brasil e no mundo e como até famosos transformaram o "azar" em símbolo de sorte
Resumo
Não há comprovação científica que sustente as crenças sobre a data.
Superstições variam pelo mundo: nos EUA e no Brasil é sexta; na Espanha, terça-feira 13.
O número 13 é evitado em hotéis, prédios e reuniões em alguns países.
Celebridades como Taylor Swift e Isis Valverde buscam ressignificar a data, transformando superstição em identidade.
Hoje, sexta-feira, 13 de fevereiro, marca a primeira ocorrência da temida sexta-feira 13 neste ano. Cercada por crenças populares, a data costuma gerar receio, curiosidade e até mudanças de comportamento entre os mais supersticiosos.
A combinação entre o número 13 e a sexta-feira é vista como sinal de azar em diversas culturas ocidentais. No entanto, não há comprovação científica de que o dia traga má sorte ou acontecimentos negativos.
A seguir, saiba a origem da superstição, como ela surgiu e por que a sexta-feira 13 continua tão presente no imaginário popular.
Sexta-feira 13: origem da fama de azar
Parte da associação negativa vem da tradição cristã. A sexta-feira é lembrada como o dia da crucificação de Jesus Cristo, e o número 13 aparece ligado à Última Ceia, quando Judas teria sido o 13º à mesa.
Outros episódios bíblicos são popularmente associados à data, como a queda de Adão e Eva, o assassinato de Abel por Caim, a destruição do Templo de Salomão e até eventos relacionados ao Dilúvio. Apesar dessas narrativas, historiadores apontam que muitas conexões foram construídas posteriormente.
Superstições da sexta-feira 13 no Brasil e no mundo
No Brasil, a sexta-feira 13 costuma ser associada a bruxas, fantasmas e forças sobrenaturais. Muitos acreditam que o “véu” entre o mundo dos vivos e dos mortos estaria mais sensível nesse dia.
Nos Estados Unidos, o número 13 é frequentemente evitado. Prédios podem não ter 13º andar, hotéis pulam a numeração e algumas pessoas evitam viagens, negócios ou decisões importantes na data.
Já na Espanha e em parte da América Latina, o dia considerado azarado é a terça-feira 13. O ditado popular recomenda não se casar nem viajar nesse dia. Existe até uma fobia específica relacionada à data.
Na China, a superstição não está ligada à sexta-feira 13, mas ao número 4, cuja pronúncia se assemelha à palavra “morte”. O país também celebra o “Festival dos Fantasmas”, no sétimo mês lunar, quando se acredita que espíritos retornam ao mundo dos vivos.
Principais crenças populares sobre a data
Entre as superstições mais conhecidas estão:
- evitar passar debaixo de escadas;
- não abrir guarda-chuva em locais fechados;
- não reunir 13 pessoas à mesa.
Quebrar um espelho, segundo a tradição, pode atrair sete anos de azar.
Outros costumes incluem descer da cama com o pé direito, não deixar cair pente ou escova e bater três vezes na madeira para afastar energias negativas. Muitos ainda recorrem a amuletos como sal grosso, arruda, ferradura e trevo de quatro folhas.
Sexta-feira 13: famosos e a ressignificação da data
No universo das celebridades, a sexta-feira 13 ganhou novos significados. A cantora Taylor Swift transformou o número 13 em símbolo pessoal de sorte e identidade artística, associando a data a momentos marcantes de sua carreira.
Outros nomes, como Isis Valverde e Mick Mars, escolheram a sexta-feira 13 para oficializar o casamento, desafiando a superstição.
Para especialistas em branding, a exposição dessas crenças ajuda a criar narrativa e engajamento, mostrando que até o “azar” pode virar estratégia de imagem.