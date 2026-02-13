Sexta-feira de Carnaval, 13 de fevereiro, é feriado? Veja onde

Veja em quais cidades é feriado no dia 13 de fevereiro (13/02) (Imagem de apoio ilustrativo) / Crédito: Produzido por Freepik

No mês de fevereiro, muitas pessoas folgam durante os dias de Carnaval. Contudo, dia 13 também é feriado em alguns municípios brasileiros, coincidindo com o início das festas carnavalescas. Nesta sexta-feira, 13 de fevereiro, onze cidades têm feriados. No Ceará, é feriado em um município. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 13 de fevereiro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Aquiraz (Ceará);

Alto Paraíso (Rondônia);

Cacaulândia (Rondônia);

Campo Novo de Rondônia (Rondônia);

Candeias do Jamari (Rondônia);

Castanheiras (Rondônia);

Corumbiara (Rondônia);

Ministro Andreazza (Rondônia);

Novo Horizonte do Oeste (Rondônia);

Seringueiras (Rondônia). Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

