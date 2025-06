Sexta-feira 13 e lua cheia: entenda o fenômeno e suas superstições

Lua cheia em plena sexta-feira 13 desperta lendas sobre lobisomens, azar e forças ocultas / Crédito: NASA/Joel Kowsky

Quando uma sexta-feira 13 coincide com uma noite de lua cheia, o céu parece conspirar com o imaginário popular. Superstições ganham força, crenças ancestrais são relembradas, e até o mais cético pode se pegar desconfiado. Jason, vilão de "Sexta-Feira 13", completa 79 anos nesta sexta-feira, 13 de junho; SAIBA MAIS

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A junção desses dois símbolos — ambos envoltos em misticismo, histórias sombrias e representações no cinema — provoca fascínio e inquietação ao redor do mundo. Neste mês de junho de 2025, o calendário irá presentear (ou assombrar, para alguns) com essa coincidência rara. Enquanto a lua cheia brilha no céu, trazendo à tona velhas lendas sobre lobisomens e forças ocultas, a sexta-feira 13 carrega o histórico de uma data marcada por tragédias, perseguições e más interpretações ao longo dos séculos. A origem da sexta-feira 13

A má fama da sexta-feira 13 não surgiu por acaso. Historicamente, essa data une dois elementos considerados "de azar": o número 13 e o próprio dia da semana.

Aversão do número 13 é tão comum que tem até nome científico, a triscaidecafobia. Acredita-se que o número quebra o padrão de "completude" do 12 — que aparece nos meses do ano, nas horas do relógio, nos apóstolos e até nos signos do zodíaco. A sexta-feira, por sua vez, tem peso religioso e histórico. Foi nesse dia que Jesus Cristo teria sido crucificado, logo após a Última Ceia, onde havia 13 pessoas à mesa. O misticismo da lua cheia

Se a sexta-feira 13 já é cercada de superstição, a lua cheia adiciona ainda mais camadas de simbolismo. Muitas culturas associam essa fase lunar a momentos de culminância energética, fertilidade e transformação.

SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Há quem acredite que o ciclo afeta o comportamento humano, intensifica emoções e até influencia a natureza — desde o nascimento de bebês até surtos de loucura e agressividade. E é aqui que entra um dos personagens mais icônicos do folclore mundial, o lobisomem. Criatura metade homem, metade fera, cuja maldição se manifesta sob a luz da lua cheia. Essa lenda tem raízes profundas no folclore europeu, mas ganhou o mundo e se mantém viva graças ao poder da tradição oral — e, claro, do cinema.