Natal 2025: as árvores mais bonitas e famosas do mundo

Uma das árvores de Natal mais bonitas e populares do mundo fica no Rio de Janeiro, com a "flutuante"; confira outras / Crédito: Divulgação/Prefeitura do Rio de Janeiro

Entre as tradições de Natal, árvores enfeitadas com luzes e objetos referentes à festa decoram as ruas e casas do mundo todo. Anualmente, são feitas, até mesmo, competições de melhor decoração e altura. Famílias preparam suas casas com itens natalinos a partir do primeiro domingo de Advento, no dia 30 de novembro. A partir da data, casas são iluminadas e decoradas para receber a celebração.

Além de locais internos, as árvores de Natal estão presentes em algumas das principais ruas do planeta. Isto representa não só o feriado, mas o investimento na paisagem de grandes países, como o Brasil. Árvores de Natal: quais são as mais famosas e bonitas do mundo Apesar de ter uma data recomendada para montagem, muitos optam por adiantar o processo. Locais públicos geralmente têm a iniciativa como uma forma de preparar a cidade para as festas de fim de ano. Com as decorações, a paisagem urbana é transformada para o clima natalino, atraindo turistas e movimentando a economia local em variados setores.

Confira, a seguir, algumas das árvores de Natal mais famosas e bonitas do mundo: Árvore de Natal flutuante (Brasil) Mesmo sendo uma cidade lembrada pela paisagem praiana com o Cristo Redentor e variedade de montes, o Rio de Janeiro também é destaque no Natal com a decoração de árvores. Tradicionalmente localizada na Lagoa Rodrigo de Freitas, a árvore flutuante é uma das maiores do mundo em altura, chegando a mais de 60 metros e 20 quilômetros de luzes. Ela tem este nome por refletir na água da lagoa, dando a impressão de “flutuar”.

A última edição do evento foi em 2019. Por isso, este ano é marcado como o seu ano de retorno ao cenário carioca durante o período natalino. Em 2025, a cidade recebe duas árvores. Além desta, terá outra, na Enseada de Botafogo, com 80 metros de altura e 2,3 milhões de luzes de led. Instalada pela primeira vez, é maior do que a flutuante, que tem 60 metros de altura e mais de 40 momentos de iluminação diferentes.

A árvore flutuante de 2025 marca o seu retorno após seis anos sem ser montada e acesa Crédito: Reprodução/@onataldorio Rockefeller Center (EUA) Considerada a árvore de Natal mais bonita e popular do planeta, Nova York, nos Estados Unidos, recebe seu destaque na Rockefeller Center. Em filmes que se passam na cidade durante o período, chega a ser um personagem de destaque. Iluminando a cidade americana desde 1933, conta com mais de 50 mil luzes led multicoloridas em aproximadamente oito quilômetros de fio em 2025. A estrela de cristal Swarovski, coberta com mais de 3 milhões de cristais, também é um dos destaques.