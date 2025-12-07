Natal 2025: as árvores mais bonitas e famosas do mundo

Natal 2025: confira as árvores mais bonitas e famosas do mundoAs árvores de Natal estão entre os principais itens da festa de fim de ano, decorando casas e ruas do mundo todo; veja algumas das mais populares
Entre as tradições de Natal, árvores enfeitadas com luzes e objetos referentes à festa decoram as ruas e casas do mundo todo. Anualmente, são feitas, até mesmo, competições de melhor decoração e altura.
Famílias preparam suas casas com itens natalinos a partir do primeiro domingo de Advento, no dia 30 de novembro. A partir da data, casas são iluminadas e decoradas para receber a celebração.
Além de locais internos, as árvores de Natal estão presentes em algumas das principais ruas do planeta. Isto representa não só o feriado, mas o investimento na paisagem de grandes países, como o Brasil.
Árvores de Natal: quais são as mais famosas e bonitas do mundo
Apesar de ter uma data recomendada para montagem, muitos optam por adiantar o processo. Locais públicos geralmente têm a iniciativa como uma forma de preparar a cidade para as festas de fim de ano.
Com as decorações, a paisagem urbana é transformada para o clima natalino, atraindo turistas e movimentando a economia local em variados setores.
Confira, a seguir, algumas das árvores de Natal mais famosas e bonitas do mundo:
Árvore de Natal flutuante (Brasil)
Mesmo sendo uma cidade lembrada pela paisagem praiana com o Cristo Redentor e variedade de montes, o Rio de Janeiro também é destaque no Natal com a decoração de árvores.
Tradicionalmente localizada na Lagoa Rodrigo de Freitas, a árvore flutuante é uma das maiores do mundo em altura, chegando a mais de 60 metros e 20 quilômetros de luzes. Ela tem este nome por refletir na água da lagoa, dando a impressão de “flutuar”.
A última edição do evento foi em 2019. Por isso, este ano é marcado como o seu ano de retorno ao cenário carioca durante o período natalino.
Em 2025, a cidade recebe duas árvores. Além desta, terá outra, na Enseada de Botafogo, com 80 metros de altura e 2,3 milhões de luzes de led.
Instalada pela primeira vez, é maior do que a flutuante, que tem 60 metros de altura e mais de 40 momentos de iluminação diferentes.
Rockefeller Center (EUA)
Considerada a árvore de Natal mais bonita e popular do planeta, Nova York, nos Estados Unidos, recebe seu destaque na Rockefeller Center. Em filmes que se passam na cidade durante o período, chega a ser um personagem de destaque.
Iluminando a cidade americana desde 1933, conta com mais de 50 mil luzes led multicoloridas em aproximadamente oito quilômetros de fio em 2025. A estrela de cristal Swarovski, coberta com mais de 3 milhões de cristais, também é um dos destaques.
O evento “Conheça a Árvore” é responsável por acender a árvore, que ficará ligada diariamente das 5h da manhã à meia-noite. Sua programação é gratuita, mas com necessidade de reserva de entradas pelo site oficial.
Gubbio (Itália)
Localizada nas encostas do Monte Ingino, fora da cidade de Gubbio, na Itália, a chamada Árvore de Gubbio é considerada a maior do mundo.
Sua altura de mais de 750 metros fez com que entrasse para o Guinness World Records, livro de recordes, em 1991.
Entretanto, não é uma árvore tradicional: é uma instalação de luzes no monte, formando a gigantesca. É composta por mais de 700 delas no total, sendo boa parte concentrada na estrela, com cerca de 200.
Árvore do Zócalo (México)
Zócalo, a principal praça da capital mexicana Cidade do México, tem uma grande árvore de Natal decorada no seu centro.
Ao lado da Catedral Metropolitana, a decoração natalina envolve pistas de patinação e espetáculos musicais, movimentando o espírito natalino com a programação.
Em 2009, a árvore foi considerada a mais alta do mundo pelo Guinness World Records com seus aproximados 110 metros de altura.
Dortmund (Alemanha)
Considerada a mais alta do mundo de 2025, a árvore de Natal de Dortmund, na Alemanha, tem 45 metros de altura e mais de 138 mil iluminações de led.
Erguida todos anos desde 1996, está em Hansaplatz, principal praça do centro da cidade alemã. Sua localização permite com que grupos se reúnam para eventos natalinos celebrativos, envolvendo, principalmente, a gastronomia.
Vilnius (Lituânia)
A árvore de Natal da capital da Lituânia, Vilnius, não é lembrada pela sua altura, mas é destaque nas decorações, que mudam a cada ano.
Criativa e com beleza única, atrai muitos visitantes no período pela sua variedade de luzes e temas inusitados.
Em 2019, por exemplo, foi feita por objetos apreendidos no aeroporto, como facas e isqueiros. O objetivo da montagem era alertar a população sobre cuidados com a bagagem de mão em viagens.
Árvore da Praça do Comércio (Portugal)
Apesar de não ser a única grande árvore montada para o Natal em Portugal, a da Praça do Comércio, em Lisboa, é uma das principais atrações da cidade.
Durante as festas de fim de ano, torna-se um ícone da capital portuguesa. Os 30 metros de altura com sua iluminação e ornamentos são introduzidos por uma celebração na praça, com fogos de artifício, por exemplo.
Outras árvores instaladas pela cidade são a do Wonderland, na Praça Eduardo VII, e a árvore de Natal solidária da MEO Arena.
Além das árvores listadas, têm outras populares em ambientes interiores, como a da Galerias Lafayette, na França.
Não só tradição, a montagem de árvores é um momento que influencia no turismo dos países e na rotina durante o período, sendo aguardado o ano inteiro por muitas pessoas e empresas.