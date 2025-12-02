Filmes de Natal 2025: lançamentos e onde assistir

Lançamentos de Natal estão disponíveis em streamings e em cinemas do País / Crédito: Netflix/Diamond Films/Disney

Produções de fim de ano voltadas ao Natal são lançadas anualmente para o entretenimento de diversos tipos de públicos, principalmente, o familiar. Neste período, grandes produções estarão no streaming e no cinema para reunir as pessoas e criar novos momentos afetivos, marcando o clima natalino e festivo.

Filmes de Natal lançados em 2025 para assistir no período de festas Borbulhas de Amor “Champagne Problems” é uma produção franco-americana que acompanha o romance inesperado entre Sydney Price (Minka Kelly), executiva de ações, e Henri Cassell (Tom Wozniczka), filho de um fundador de uma grande marca de champanhe. Dividindo-se entre trabalho e romance, a história leva a executiva americana à França para fechar um negócio com a empresa durante as festas de fim de ano. Durante a viagem, se apaixona pelo parisiense Henri, da família fundadora do negócio que estava acertando.

Diretor : Mark Steven Johnson

: Mark Steven Johnson Duração : 1h39 (99 minutos)

: 1h39 (99 minutos) Gênero : comédia romântica

: comédia romântica Onde assistir: Netflix Um Natal Ex-pecial A comédia romântica traz a trama da recém divorciada Kate, interpretada por Alicia Silverstone, que lida com sentimentos antigos e o caos de planejar um Natal em família na presença do ex-marido e da nova namorada. Seus planos de ter uma última festa natalina perfeita em família ou, no mínimo, amigável, com os filhos são abalados com a chegada de Everett (Oliver Hudson) e da sua namorada mais jovem, Tess (Jameela Jamil). Diretor : Steve Carr

: Steve Carr Duração : 1h31 (91 minutos)

: 1h31 (91 minutos) Gênero : comédia romântica

Um. Natal. Surreal. Enquanto planeja uma programação para o Natal em família, Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) é esquecida em casa. Com isso, ela decide viajar para participar do programa que elege a Melhor Mãe Natalina, focando em passar alguns dias para focar em si. Ao sair de casa, a família se desespera e busca pela mãe. Ela era a responsável por organizar todos os detalhes da casa, da ceia e dos presentes, então os membros se sentiram perdidos na sua ausência. Diretor : Michael Showalter

: Michael Showalter Duração : 1h30 (90 minutos)

: 1h30 (90 minutos) Gênero : comédia

: comédia Onde assistir: Prime Video Natal Sangrento Remake do filme de 1984, traz a história de Billy (Rohan Campbell), que testemunhou a morte dos pais quando criança por um homem vestido de Papai Noel.

Anos depois, ele se transforma em um assassino de Papai Noel. A trama se desenrola quando ele conhece alguém que o faz trabalhar no seu trauma que marcou suas vésperas de natal. Diretor : Mike P. Nelson

: Mike P. Nelson Duração : 1h37 (97 minutos)

: 1h37 (97 minutos) Gênero : terror

: terror Onde assistir: cinemas Um Natal Muito Jonas Brothers Marcando retorno após 15 anos, o trio Jonas Brothers, composto por Nick, Joe e Kevin, atua num enredo familiar e natalino. Ao finalizarem uma turnê mundial, o grupo enfrenta dificuldades ao voltar para casa e passar o Natal com suas respectivas famílias. Todo o caos é causado por uma maldição lançada pelo Papai Noel, interpretado por Jesse Tyler Ferguson.