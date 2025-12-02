Filmes de Natal 2025: lançamentos e onde assistir

Filmes de Natal 2025: veja lançamentos e onde assistirCom filmes de romance, comédia e terror, veja lançamentos de Natal em 2025. Além dos longas temáticos, serão lançadas tramas no feriado; saiba quais são
Produções de fim de ano voltadas ao Natal são lançadas anualmente para o entretenimento de diversos tipos de públicos, principalmente, o familiar.
Neste período, grandes produções estarão no streaming e no cinema para reunir as pessoas e criar novos momentos afetivos, marcando o clima natalino e festivo.
Embora as comédias românticas sejam predominantes neste período, filmes e séries exploram diferentes gêneros cinematográficos em torno da data comemorada no mundo todo.
Confira, a seguir, uma lista preparada por O POVO com os longas-metragens lançados em 2025.
Filmes de Natal lançados em 2025 para assistir no período de festas
Borbulhas de Amor
“Champagne Problems” é uma produção franco-americana que acompanha o romance inesperado entre Sydney Price (Minka Kelly), executiva de ações, e Henri Cassell (Tom Wozniczka), filho de um fundador de uma grande marca de champanhe.
Dividindo-se entre trabalho e romance, a história leva a executiva americana à França para fechar um negócio com a empresa durante as festas de fim de ano. Durante a viagem, se apaixona pelo parisiense Henri, da família fundadora do negócio que estava acertando.
- Diretor: Mark Steven Johnson
- Duração: 1h39 (99 minutos)
- Gênero: comédia romântica
- Onde assistir: Netflix
Um Natal Ex-pecial
A comédia romântica traz a trama da recém divorciada Kate, interpretada por Alicia Silverstone, que lida com sentimentos antigos e o caos de planejar um Natal em família na presença do ex-marido e da nova namorada.
Seus planos de ter uma última festa natalina perfeita em família ou, no mínimo, amigável, com os filhos são abalados com a chegada de Everett (Oliver Hudson) e da sua namorada mais jovem, Tess (Jameela Jamil).
- Diretor: Steve Carr
- Duração: 1h31 (91 minutos)
- Gênero: comédia romântica
- Onde assistir: Netflix
Um. Natal. Surreal.
Enquanto planeja uma programação para o Natal em família, Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) é esquecida em casa. Com isso, ela decide viajar para participar do programa que elege a Melhor Mãe Natalina, focando em passar alguns dias para focar em si.
Ao sair de casa, a família se desespera e busca pela mãe. Ela era a responsável por organizar todos os detalhes da casa, da ceia e dos presentes, então os membros se sentiram perdidos na sua ausência.
- Diretor: Michael Showalter
- Duração: 1h30 (90 minutos)
- Gênero: comédia
- Onde assistir: Prime Video
Natal Sangrento
Remake do filme de 1984, traz a história de Billy (Rohan Campbell), que testemunhou a morte dos pais quando criança por um homem vestido de Papai Noel.
Anos depois, ele se transforma em um assassino de Papai Noel. A trama se desenrola quando ele conhece alguém que o faz trabalhar no seu trauma que marcou suas vésperas de natal.
- Diretor: Mike P. Nelson
- Duração: 1h37 (97 minutos)
- Gênero: terror
- Onde assistir: cinemas
Um Natal Muito Jonas Brothers
Marcando retorno após 15 anos, o trio Jonas Brothers, composto por Nick, Joe e Kevin, atua num enredo familiar e natalino.
Ao finalizarem uma turnê mundial, o grupo enfrenta dificuldades ao voltar para casa e passar o Natal com suas respectivas famílias. Todo o caos é causado por uma maldição lançada pelo Papai Noel, interpretado por Jesse Tyler Ferguson.
- Diretor: Jessica Yu
- Duração: 1h20 (80 minutos)
- Gênero: comédia musical
- Onde assistir: Disney+
Filmes lançados no Natal (25/12)
Apesar de ser um feriado internacional, não impede o lançamento de filmes na data. Com abordagens que diferem do período natalino, confira os longas-metragens que estarão disponíveis a partir de 25 de dezembro nos cinemas e no streaming:
Anaconda
Contando com o ator brasileiro Selton Mello, é um filme em que dois amigos, interpretados por Jack Black e Paul Rudd, decidem viajar à Amazônia com o propósito de refazer as vivências de seu filme favorito durante a infância, Anaconda (1997).
No entanto, o sentimento de nostalgia logo se torna em uma luta por sobrevivência ao se depararem com os perigos da selva, como a grande cobra.
- Diretor: Tom Gormican
- Duração: ainda não divulgado
- Gênero: terror/comédia/ação/suspense/aventura
- Onde assistir: cinemas
Tainá e os Guardiões da Amazônia: Em Busca da Flecha Azul
A produção nacional traz a história de Tainá, que treina para se tornar a guardiã da Amazônia, mas perde sua flecha azul. O objeto guia os guardiões e, por isso, não pode ser perdido.
Na missão de busca, se junta ao macaquinho Catu, o urubu-rei Pepe e a Ouricinha Suri. Juntos, formam o grupo “Guardiões da Amazônia” e enfrentam os perigos e ameaças da floresta.
- Diretor: Alê Camargo e Jordan Nugem
- Duração: 1h19 (79 minutos)
- Gênero: aventura e fantasia
- Onde assistir: cinemas
Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada
Em uma nova aventura, o famoso personagem Bob Esponja embarca na missão de provar sua bravura ao Seu Sirigueijo.
Para isso, decide seguir o Holandês Voador, pirata fantasma que o leva para enfrentar novas situações no oceano e se tornar um “cara grande”.
- Diretor: Derek Drymon
- Duração: 1h36 (96 minutos)
- Gênero: comédia e aventura
- Onde assistir: cinemas