Filmes de Natal 2025: lançamentos e onde assistir

Filmes de Natal 2025: veja lançamentos e onde assistir

Com filmes de romance, comédia e terror, veja lançamentos de Natal em 2025. Além dos longas temáticos, serão lançadas tramas no feriado; saiba quais são
Autor Júlia Honorato
Tipo Notícia

Produções de fim de ano voltadas ao Natal são lançadas anualmente para o entretenimento de diversos tipos de públicos, principalmente, o familiar.

Neste período, grandes produções estarão no streaming e no cinema para reunir as pessoas e criar novos momentos afetivos, marcando o clima natalino e festivo.

Embora as comédias românticas sejam predominantes neste período, filmes e séries exploram diferentes gêneros cinematográficos em torno da data comemorada no mundo todo.

Confira, a seguir, uma lista preparada por O POVO com os longas-metragens lançados em 2025.

Filmes de Natal lançados em 2025 para assistir no período de festas

Borbulhas de Amor

“Champagne Problems” é uma produção franco-americana que acompanha o romance inesperado entre Sydney Price (Minka Kelly), executiva de ações, e Henri Cassell (Tom Wozniczka), filho de um fundador de uma grande marca de champanhe.

Dividindo-se entre trabalho e romance, a história leva a executiva americana à França para fechar um negócio com a empresa durante as festas de fim de ano. Durante a viagem, se apaixona pelo parisiense Henri, da família fundadora do negócio que estava acertando.

  • Diretor: Mark Steven Johnson
  • Duração: 1h39 (99 minutos)
  • Gênero: comédia romântica
  • Onde assistir: Netflix

Um Natal Ex-pecial

A comédia romântica traz a trama da recém divorciada Kate, interpretada por Alicia Silverstone, que lida com sentimentos antigos e o caos de planejar um Natal em família na presença do ex-marido e da nova namorada.

Seus planos de ter uma última festa natalina perfeita em família ou, no mínimo, amigável, com os filhos são abalados com a chegada de Everett (Oliver Hudson) e da sua namorada mais jovem, Tess (Jameela Jamil).

  • Diretor: Steve Carr
  • Duração: 1h31 (91 minutos)
  • Gênero: comédia romântica
  • Onde assistir: Netflix

Um. Natal. Surreal.

Enquanto planeja uma programação para o Natal em família, Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) é esquecida em casa. Com isso, ela decide viajar para participar do programa que elege a Melhor Mãe Natalina, focando em passar alguns dias para focar em si.

Ao sair de casa, a família se desespera e busca pela mãe. Ela era a responsável por organizar todos os detalhes da casa, da ceia e dos presentes, então os membros se sentiram perdidos na sua ausência.

  • Diretor: Michael Showalter
  • Duração: 1h30 (90 minutos)
  • Gênero: comédia
  • Onde assistir: Prime Video

Natal Sangrento

Remake do filme de 1984, traz a história de Billy (Rohan Campbell), que testemunhou a morte dos pais quando criança por um homem vestido de Papai Noel.

Anos depois, ele se transforma em um assassino de Papai Noel. A trama se desenrola quando ele conhece alguém que o faz trabalhar no seu trauma que marcou suas vésperas de natal.

  • Diretor: Mike P. Nelson
  • Duração: 1h37 (97 minutos)
  • Gênero: terror
  • Onde assistir: cinemas

Um Natal Muito Jonas Brothers

Marcando retorno após 15 anos, o trio Jonas Brothers, composto por Nick, Joe e Kevin, atua num enredo familiar e natalino.

Ao finalizarem uma turnê mundial, o grupo enfrenta dificuldades ao voltar para casa e passar o Natal com suas respectivas famílias. Todo o caos é causado por uma maldição lançada pelo Papai Noel, interpretado por Jesse Tyler Ferguson.

  • Diretor: Jessica Yu
  • Duração: 1h20 (80 minutos)
  • Gênero: comédia musical
  • Onde assistir: Disney+

Filmes lançados no Natal (25/12)

Apesar de ser um feriado internacional, não impede o lançamento de filmes na data. Com abordagens que diferem do período natalino, confira os longas-metragens que estarão disponíveis a partir de 25 de dezembro nos cinemas e no streaming:

Anaconda

Contando com o ator brasileiro Selton Mello, é um filme em que dois amigos, interpretados por Jack Black e Paul Rudd, decidem viajar à Amazônia com o propósito de refazer as vivências de seu filme favorito durante a infância, Anaconda (1997).

No entanto, o sentimento de nostalgia logo se torna em uma luta por sobrevivência ao se depararem com os perigos da selva, como a grande cobra.

  • Diretor: Tom Gormican
  • Duração: ainda não divulgado
  • Gênero: terror/comédia/ação/suspense/aventura
  • Onde assistir: cinemas

Tainá e os Guardiões da Amazônia: Em Busca da Flecha Azul

A produção nacional traz a história de Tainá, que treina para se tornar a guardiã da Amazônia, mas perde sua flecha azul. O objeto guia os guardiões e, por isso, não pode ser perdido.

Na missão de busca, se junta ao macaquinho Catu, o urubu-rei Pepe e a Ouricinha Suri. Juntos, formam o grupo “Guardiões da Amazônia” e enfrentam os perigos e ameaças da floresta.

  • Diretor: Alê Camargo e Jordan Nugem
  • Duração: 1h19 (79 minutos)
  • Gênero: aventura e fantasia
  • Onde assistir: cinemas

Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada

Em uma nova aventura, o famoso personagem Bob Esponja embarca na missão de provar sua bravura ao Seu Sirigueijo.

Para isso, decide seguir o Holandês Voador, pirata fantasma que o leva para enfrentar novas situações no oceano e se tornar um “cara grande”.

  • Diretor: Derek Drymon
  • Duração: 1h36 (96 minutos)
  • Gênero: comédia e aventura
  • Onde assistir: cinemas

