Fortaleza: Natal Encantado leva música e lazer a comunidade do Conjunto Ceará

Natal Encantado Conjunto Ceará / Crédito: Reprodução / Arquivo Pessoal

O projeto Abraçando a Comunidade realiza, no próximo sábado, 13, a segunda edição do Natal Encantado Conjunto Ceará. O evento começa às 18 horas, com a chegada do Papai Noel à Praça do Jequitibá, e contará com apresentações musicais, feirinha, bingo e distribuição de brindes para as crianças. LEIA TAMBÉM | Fortaleza: veja rotas do coral itinerante do Ceará Natal de Luz

