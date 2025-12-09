Fortaleza: Natal Encantado leva música e lazer a comunidade do Conjunto Ceará

Fortaleza: Natal Encantado leva música e lazer a comunidade do Conjunto CearáEvento gratuito terá chegada do Papai Noel, apresentações musicais, feirinha, bingo e distribuição de brindes para as crianças
O projeto Abraçando a Comunidade realiza, no próximo sábado, 13, a segunda edição do Natal Encantado Conjunto Ceará. O evento começa às 18 horas, com a chegada do Papai Noel à Praça do Jequitibá, e contará com apresentações musicais, feirinha, bingo e distribuição de brindes para as crianças.
Além da programação especial, será montada no local uma árvore de cerca de 10 metros de altura, “com o propósito de transformar a praça em um ponto de convivência, união e lazer durante todo o período natalino”, explica a organização.
O evento é promovido pelo Projeto Abraçando a Comunidade, com apoio de empresários e lideranças comunitárias do Conjunto Ceará.
Serviço
Natal Encantado Conjunto Ceará
Quando: sábado, 13 de dezembro, às 18 horas.
Onde: Praça do Jequitibá – Av. C, s/n, Conjunto Ceará, Fortaleza (próximo à E.M.E.E.F. João Paulo II).
Evento gratuito!
