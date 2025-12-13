Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia do Forró: conheça músicas internacionais que ganharam versões

Do pop internacional ao forró eletrônico, adaptações transformaram sucessos mundiais em clássicos populares nas pistas nordestinas; confira
Luciana Cartaxo
Luciana Cartaxo Autor
O Dia do Forró, celebrado em 13 de dezembro, também destaca a capacidade do gênero de dialogar com a música internacional.

Ao longo das últimas décadas, bandas de forró, especialmente do forró eletrônico e romântico; adaptaram sucessos do pop e do rock mundial, transformando hits globais em versões que conquistaram rádios, festas e grandes públicos pelo Brasil.

Essas releituras preservam melodias reconhecidas internacionalmente, mas ganham letras em português, sanfona e arranjos característicos do forró, criando pontes entre culturas musicais distintas e ampliando o alcance do gênero.

Confira 10 músicas internacionais que ganharam versões em forró, com as bandas responsáveis pelas adaptações.

1. How Deep Is Your Love - Bee Gees

Versão em forró: Como um Anjo, da banda Calcinha Preta.
A balada romântica dos Bee Gees foi adaptada nos anos 1990 e se tornou um dos maiores sucessos do forró romântico.

2. Listen to Your Heart - Roxette

Versão em forró: Paulinha, da banda Calcinha Preta.
O hit sueco ganhou letra em português e se consolidou como um clássico do repertório da banda.

3. I Will Always Love You - Dolly Parton / Whitney Houston

Versão em forró: Dói, da banda Calcinha Preta.br
A música manteve o tom dramático da versão original e se destacou entre as adaptações de baladas internacionais.

4. Without You - Badfinger

Versão em forró: Sem Você, da banda Calcinha Preta.
Imortalizada internacionalmente por Harry Nilsson e Mariah Carey, a canção ganhou nova leitura no forró romântico.

5. Unchained Melody - The Righteous Brothers

Versão em forró: Mágica, da banda Mastruz com Leite.
O grupo pioneiro do forró eletrônico adaptou o clássico, preservando a melodia e o clima romântico.

6. Hello - Lionel Richie

Versão em forró: Alô, da banda Cavaleiros do Forró.
A balada internacional foi transformada em sucesso do forró eletrônico nos anos 2000.

7. The Power of Love - Jennifer Rush / Celine Dion

Versão em forró: Poder do Amor, da banda Calcinha Preta.
A canção ganhou arranjos de forró sem perder o apelo emocional que a consagrou mundialmente.

8. Paparazzi - Lady Gaga

Versão em forró: Eu Sou Sua Maior Fã, da banda Forró do Muído.
O sucesso pop de Lady Gaga recebeu letra adaptada em português e batida de forró eletrônico, ficando conhecido pelo verso “eu sou sua maior fã, eu quero só uma foto”.

9. Umbrella - Rihanna

Versão em forró: adaptações em shows e gravações do repertório de bandas como Aviões do Forró e Forró do Muído.
O hit internacional foi incorporado ao forró eletrônico, principalmente em apresentações ao vivo e coletâneas populares.

10. Careless Whisper - Wham!

Versão em forró: releituras gravadas por bandas do forró romântico em álbuns e apresentações ao vivo.
A melodia marcante foi adaptada ao ritmo nordestino, mantendo o caráter romântico.

Onde escutar as versões

Você pode escutar essas músicas, tanto as versões internacionais quanto as adaptações em forró, nas principais plataformas digitais.

Spotify

Reúne versões oficiais de bandas como Calcinha Preta, Limão com Mel, Mastruz com Leite e Forró do Muído. A busca pode ser feita pelo nome da música ou da banda.

YouTube

É a plataforma com o acervo mais amplo, incluindo gravações oficiais, apresentações ao vivo e coletâneas de forró romântico e eletrônico.

Deezer

Disponibiliza álbuns clássicos do forró eletrônico e romântico com várias dessas adaptações.

Apple Music

Reúne tanto os sucessos internacionais originais quanto versões gravadas por bandas de forró em lançamentos comerciais.

Palco MP3

Boa alternativa para encontrar gravações menos conhecidas, versões regionais e releituras feitas por bandas independentes.

 

