Iron Maiden anuncia show em São Paulo na turnê de 50 anos

Iron Maiden celebra 50 anos com apresentação em São Paulo / Crédito: John McMurtrie/Divulgação

No dia 25 de outubro de 2026, o Allianz Parque, em São Paulo, será palco de uma das apresentações mais aguardadas do heavy metal mundial: o Iron Maiden retorna ao Brasil para celebrar seus 50 anos de carreira com a "Run For Your Lives World Tour 2026". A turnê, que percorre o repertório clássico da banda, promete atrair fãs de várias gerações para uma noite histórica.

Leia Também | Daniel Groove marca 25 anos de carreira com show gratuito na Estação A excursão mundial destaca exclusivamente os nove primeiros álbuns do grupo britânico, do lançamento homônimo de 1980 até "Fear of the Dark" (1992), deixando de fora "No Prayer for the Dying" (1990). Em São Paulo, o público também verá o show de abertura do Alter Bridge, convidado especial da turnê. Esta será a primeira série de apresentações do Iron Maiden com o baterista Simon Dawson, que assume definitivamente o posto após o afastamento de Nicko McBrain por questões de saúde.

McBrain, aliás, fez seus últimos shows justamente no Brasil, no mesmo Allianz Parque, durante o encerramento da "The Future Past Tour" em dezembro de 2024. Leia Mais | Guns N' Roses retorna a Fortaleza para show em 2026

A venda de ingressos começa neste mês. Clientes Santander Private e Select terão acesso à pré-venda no dia 16 de dezembro, às 10 horas. Os demais clientes Santander podem comprar no dia 17 de dezembro, no mesmo horário. A venda geral será aberta ao público no dia 18 de dezembro.