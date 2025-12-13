13 de dezembro é Dia do Forró; conheça mais da história do gênero

Sítio Siqueira Clube foi uma das casas de forró de Fortaleza abordadas na reportagem especial do O POVO+. Local oferecia forró "aos domingos", como anunciado na entrada / Crédito: Reprodução/Instagram @siqueiraclube

“Ela só quer, só pensa em namorar” é uma daquelas frases lidas em uma cadência específica. Na voz de Luiz Gonzaga, faz parte de uma das canções mais famosas do forró, gênero homenageado neste 13 de dezembro. Instituído em 2005, o Dia do Forró é celebrado na data em que o Rei do Baião, Luiz Gonzaga, nasceu. O cantor natural de Exu, em Pernambuco, foi o responsável por exportar diversos ritmos nordestinos pelo País, como o xote, xaxado, baião, chamego, quadrilha, arrasta-pé e pé-de-serra — todos vertentes do forró clássico ou tradicional.

Uma das suas músicas mais famosas é “Asa Branca”, parceria com o compositor cearense Humberto Teixeira, que retrata a saga de sobreviver em meio à seca afligindo o sertão nordestino. Eternizado na tradição brasileira, o forró foi considerado Patrimônio Cultural Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2021. Requerido pela Associação Cultural do Balaio do Nordeste, o registro havia sido formalizado em 2011, tramitando por dez anos até ser aprovado. O Conselho do Iphan classificou o ritmo como um “supergênero” pela sua abrangência de vertentes, reconhecidas após comunidades de todo o Brasil reunirem documentos e registros audiovisuais para montarem um dossiê do pedido. A seguir, saiba mais sobre a história do forró e conheça as vertentes do gênero:

Dia do Forró: qual a origem desse gênero musical? Existem duas teorias sobre a etimologia da palavra “forró”. A primeira delas, segundo a Enciclopédia da Música Brasileira, afirma que “forró” é uma derivação do termo africano “forrobodó”. Termo que, segundo o Dicionário Aurélio, significa “arrasta-pé”, “farra”, “troça”, “confusão” e “desordem”. Já a segunda teoria é de que o “forró” deriva do anglicismo “for all”, introduzido no Brasil no início do século XX por engenheiros britânicos instalados em Pernambuco para construir a ferrovia Great Western. Os ingleses promoviam bailes e colocavam placas indicando que a entrada era “permitida para todos (for all)”. Nessas festas, havia ritmos que prenunciaram o que se tornaria o forró atual.

Independente da teoria, o forró designa um gênero musical composto por diferentes ritmos, mas também sendo um deles. É ainda uma forma de dança e um tipo de festa. Em Fortaleza, as “casas de forró” ficaram conhecidas por promover o gênero musical na noite alencarina. Sítio Siqueira Clube foi uma das casas de forró de Fortaleza abordadas na reportagem especial do O POVO+. Local oferecia forró "aos domingos", como anunciado na entrada Crédito: Reprodução/Instagram @siqueiraclube