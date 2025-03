Data Magna: feriado lembra pioneirismo do Ceará no fim da escravidão

Data é feriado estadual desde 2011 e celebra a libertação dos escravos no Ceará; Estado possui equipamentos em homenagem à líderes do movimento abolicionista

Entre as formas de enfrentamento à essa violência está a educação e o reconhecimento do protagonismo dos negros no Ceará. Entretanto, este também é um problema a ser superado, já que o ensino da história do Estado por muitas vezes é preterido por outros assuntos nas salas de aula, o que termina por colaborar para essa “falta de memória” citada por Ferreira.

Passados mais de um século da abolição da escravatura no Ceará, a luta por direitos segue como pauta do movimento negro. O enfrentamento ao racismo e à discriminação racial têm sido pautas diárias de grupos militantes na causa.

Mais do que a apoteose da abolição, a Data Magna conta centenas de anos de luta contra o regime escravagista no Ceará e tudo aquilo que precisou ser sacrificado por quem lutou contra ele. A história dessa luta não é protagonizada por soldados com grandes armaduras, mas sim por jangadeiros, quilombolas, escravizados e trabalhadores negros, que enfrentaram um sistema complexo e opressor, para conquistar um direito básico.

“A que ponto o cearense está tendo contato com a sua história? Sua história indígena e sua história negra. Eu como professora percebo que há uma defasagem muito grande na educação já que a gente não trabalha história do Ceará no Ensino Básico. Apesar de ter no currículo, isso fica muito à escolha do professor. Como a gente vai se identificar, se reconhecer, entender as contradições que envolvem nosso viver, se a gente não conhece a nossa história?”, questiona a também mestra em Ciências da Educação.

Equipamentos pelo Estado homenageiam movimento abolicionista e seus líderes

Ao redor do Ceará, uma das formas para lembrar a luta negra contra a escravidão é o batismo de monumentos e prédios históricos em homenagem a seus líders. Em Fortaleza, por exemplo, Dragão do Mar e Tia Preta Simoa, dois dos protagonistas da Greve dos Jangadeiros, movimento que barrou o transporte de negros que seriam vendidos em outras províncias, dão nome a prédios da cidade.

Dragão do Mar é a graça de um dos principais centros culturais da Capital cearense, com música, cinema, astronomia e outras expressões artísticas e científicas. Já Preta Simoa é o nome de uma das casas do movimento Olga em Fortaleza, que presta ajuda a mulheres vítimas de violência contra a mulher.