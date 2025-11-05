Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Astronomia: confira os eventos nos astros de novembro de 2025

Novembro de 2025 tem superlua, chuva de meteoro e mais; veja calendário

Mês será marcado por superlua, chuva de meteoros e formações celestes visíveis a olho nu no Brasil; confira principais eventos astronômicos do mês
Atualizado às Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Autor
Yasmin Louise Szezerbatz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Novembro de 2025 será um mês de intensas transformações no céu. A temporada contará com uma chuva de meteoros atingindo seu pico de atividade e a Lua do Castor, a maior e mais brilhante Lua Cheia do ano.

Raras conjunções celestes também poderão ser observadas, como a proximidade da Lua, Marte e a estrela Antares, que estarão visíveis simultaneamente na constelação de Escorpião. 

Veja a seguir cada um desses e outros eventos astronômicos no penúltimo mês do ano de 2025 no Brasil e no mundo.

Lua Cheia, a maior Superlua de 2025 

A partir desta quarta-feira, 5, segunda superlua de 2025 poderá ser vista a olho nu em todo território brasileiro por três dias consecutivos. O fenômeno será a maior e mais brilhante Lua Cheia do ano.

Apesar de não ser um termo oficial, "superlua" é amplamente utilizado para descrever o momento em que a Lua em sua fase cheia coincide com o perigeu lunar - o ponto da órbita lunar mais próximo da Terra.

Durante o fenômeno, a chamada Lua do Castor poderá parecer até 7,9% maior e 16% mais brilhante no céu do que uma Lua Cheia comum, devido à sua proximidade com o planeta.

Chuva de meteoros Leônidas

Na noite entre os dias 17 e 18 de novembro, a chuva de meteoros Leônidas atingirá seu pico e estará visível no Brasil. Segundo o Time and Date, não é necessário de nenhum equipamento especial para observar o fenômeno.

Recorrentes ao longo do ano, as chuvas de meteoros acontecem quando a Terra passa por detritos cósmicos deixados por cometas ou asteroides.

É por isso que a Leônidas sempre coincide com novembro: é o momento em que  "nuvem" de fragmentos deixada pelo cometa Tempel-Tuttle, corpo pai de Leonidas, passa pela órbita do planeta.

O evento recebe esse nome pois o radiante, ponto no céu de onde os meteoros parecem vir, está localizado na constelação de Leão.

Ativa entre os dias 6 e 30 de novembro, a chuva produzirá até 20 meteoros por hora durante seu pico.

Urano em oposição com o sol

Urano estará em oposição com o Sol e poderá ser observado durante toda a noite do dia 21 de novembro. Na constelação de Touro, será possível ver o planeta por meio de binóculos e em céus escuros.

O fenômeno acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e Urano. Assim, o planeta azul fica mais próximo da Terra e aparece mais brilhante no céu.

A Terra é o terceiro planeta do sistema solar, enquanto Urano ocupa a sétima posição.

>> Nova lua é descoberta no Sistema Solar; entenda e saiba onde fica

Lua, Marte e a estrela Antares: trio celeste no crepúsculo

A Lua Nova, Marte e a estrela supergigante Antares poderão ser vistos simultaneamente no céu no dia 21 de novembro. O melhor momento para apreciar o trio celeste será durante o crepúsculo, logo após o pôr do sol.

Em uma ilusão de ótica, os três astros aparecerão bem próximos no céu, dentro da constelação de Escorpião, embora sejam separados por milhares de quilômetros no espaço.

A estrela Antares é quase 700 vezes maior que o Sol e está localizada cerca de 500 anos-luz de distância, enquanto o planeta Marte está a apenas a minutos-luz de distância.

Apesar disso, os tons avermelhados dos dois corpos celestes poderão ser comparados ao lado da Lua.

Leia mais

Lista com todos os eventos astronômicos em novembro de 2025

O Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) produz anualmente guias de efemérides astronômicas. A seguir, confira os fenômenos do mês de novembro de 2025:

  • 2/11: Mercúrio, Marte e a estrela Antares formarão belo trio celeste no começo da noite, direção oeste, nas constelações de Libra e Escorpião;
  • 2/11: Conjunção entre a Lua e Saturno no começo da madrugada, direção oeste, na constelação de Aquário;
  • 5/11: Lua Cheia do Perigeu (Superlua). O astro poderá ser observado durante toda a noite, na constelação de Áries;
  • 10/11: Conjunção entre Lua e Júpiter durante a madrugada, direção nordeste, na constelação de Gêmeos;
  • 11/11: Máxima atividade da chuva de meteoros Taurídeos do Norte;
  • 12/11: Conjunção entre Marte e Mercúrio durante o crepúsculo, direção oeste. Os astros estarão separados de somente 1,5°, mas muito próximos ao horizonte;
  • 17/11: Máxima atividade da chuva de meteoros Leônidas, que poderá ser observada durante a madrugada na direção leste;
  • 20/11: Mercúrio em conjunção inferior com o Sol;
  • 21/11: Urano em oposição com o Sol. O planeta poderá ser observado durante toda a noite por meio de binóculos e em céus escuros, na constelação de Touro;
  • 21/11: Lua, Marte e a estrela Antares formarão um belo trio celeste durante o crepúsculo, direção oeste, na constelação do Escorpião. Os astros estarão muito próximos ao horizonte;
  • 29/11: Conjunção entre a Lua e Saturno no começo da noite, direção noroeste, na constelação de Peixes.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar