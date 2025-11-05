Astronomia: confira os eventos nos astros de novembro de 2025

Chuva de meteoros Leonidas registrada da China, em 2022. O fenômeno poderá ser visto novamente em novembro de 2025 por todo Brasil; confira o cronograma astronômico do mês / Crédito: Luo Hongyang

Novembro de 2025 será um mês de intensas transformações no céu. A temporada contará com uma chuva de meteoros atingindo seu pico de atividade e a Lua do Castor, a maior e mais brilhante Lua Cheia do ano. Raras conjunções celestes também poderão ser observadas, como a proximidade da Lua, Marte e a estrela Antares, que estarão visíveis simultaneamente na constelação de Escorpião.

Veja a seguir cada um desses e outros eventos astronômicos no penúltimo mês do ano de 2025 no Brasil e no mundo. Lua Cheia, a maior Superlua de 2025 A partir desta quarta-feira, 5, a segunda superlua de 2025 poderá ser vista a olho nu em todo território brasileiro por três dias consecutivos. O fenômeno será a maior e mais brilhante Lua Cheia do ano. Apesar de não ser um termo oficial, "superlua" é amplamente utilizado para descrever o momento em que a Lua em sua fase cheia coincide com o perigeu lunar - o ponto da órbita lunar mais próximo da Terra. Durante o fenômeno, a chamada Lua do Castor poderá parecer até 7,9% maior e 16% mais brilhante no céu do que uma Lua Cheia comum, devido à sua proximidade com o planeta.

Chuva de meteoros Leônidas Na noite entre os dias 17 e 18 de novembro, a chuva de meteoros Leônidas atingirá seu pico e estará visível no Brasil. Segundo o Time and Date, não é necessário de nenhum equipamento especial para observar o fenômeno. Recorrentes ao longo do ano, as chuvas de meteoros acontecem quando a Terra passa por detritos cósmicos deixados por cometas ou asteroides. É por isso que a Leônidas sempre coincide com novembro: é o momento em que "nuvem" de fragmentos deixada pelo cometa Tempel-Tuttle, corpo pai de Leonidas, passa pela órbita do planeta.

O evento recebe esse nome pois o radiante, ponto no céu de onde os meteoros parecem vir, está localizado na constelação de Leão. Ativa entre os dias 6 e 30 de novembro, a chuva produzirá até 20 meteoros por hora durante seu pico. Urano em oposição com o sol Urano estará em oposição com o Sol e poderá ser observado durante toda a noite do dia 21 de novembro. Na constelação de Touro, será possível ver o planeta por meio de binóculos e em céus escuros.