Astronomia: confira os eventos nos astros de novembro de 2025

Novembro de 2025 tem superlua, chuva de meteoro e mais; veja calendárioMês será marcado por superlua, chuva de meteoros e formações celestes visíveis a olho nu no Brasil; confira principais eventos astronômicos do mês
Novembro de 2025 será um mês de intensas transformações no céu. A temporada contará com uma chuva de meteoros atingindo seu pico de atividade e a Lua do Castor, a maior e mais brilhante Lua Cheia do ano.
Raras conjunções celestes também poderão ser observadas, como a proximidade da Lua, Marte e a estrela Antares, que estarão visíveis simultaneamente na constelação de Escorpião.
Veja a seguir cada um desses e outros eventos astronômicos no penúltimo mês do ano de 2025 no Brasil e no mundo.
Lua Cheia, a maior Superlua de 2025
A partir desta quarta-feira, 5, a segunda superlua de 2025 poderá ser vista a olho nu em todo território brasileiro por três dias consecutivos. O fenômeno será a maior e mais brilhante Lua Cheia do ano.
Apesar de não ser um termo oficial, "superlua" é amplamente utilizado para descrever o momento em que a Lua em sua fase cheia coincide com o perigeu lunar - o ponto da órbita lunar mais próximo da Terra.
Durante o fenômeno, a chamada Lua do Castor poderá parecer até 7,9% maior e 16% mais brilhante no céu do que uma Lua Cheia comum, devido à sua proximidade com o planeta.
Chuva de meteoros Leônidas
Na noite entre os dias 17 e 18 de novembro, a chuva de meteoros Leônidas atingirá seu pico e estará visível no Brasil. Segundo o Time and Date, não é necessário de nenhum equipamento especial para observar o fenômeno.
Recorrentes ao longo do ano, as chuvas de meteoros acontecem quando a Terra passa por detritos cósmicos deixados por cometas ou asteroides.
É por isso que a Leônidas sempre coincide com novembro: é o momento em que "nuvem" de fragmentos deixada pelo cometa Tempel-Tuttle, corpo pai de Leonidas, passa pela órbita do planeta.
O evento recebe esse nome pois o radiante, ponto no céu de onde os meteoros parecem vir, está localizado na constelação de Leão.
Ativa entre os dias 6 e 30 de novembro, a chuva produzirá até 20 meteoros por hora durante seu pico.
Urano em oposição com o sol
Urano estará em oposição com o Sol e poderá ser observado durante toda a noite do dia 21 de novembro. Na constelação de Touro, será possível ver o planeta por meio de binóculos e em céus escuros.
O fenômeno acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e Urano. Assim, o planeta azul fica mais próximo da Terra e aparece mais brilhante no céu.
A Terra é o terceiro planeta do sistema solar, enquanto Urano ocupa a sétima posição.
>> Nova lua é descoberta no Sistema Solar; entenda e saiba onde fica
Lua, Marte e a estrela Antares: trio celeste no crepúsculo
A Lua Nova, Marte e a estrela supergigante Antares poderão ser vistos simultaneamente no céu no dia 21 de novembro. O melhor momento para apreciar o trio celeste será durante o crepúsculo, logo após o pôr do sol.
Em uma ilusão de ótica, os três astros aparecerão bem próximos no céu, dentro da constelação de Escorpião, embora sejam separados por milhares de quilômetros no espaço.
A estrela Antares é quase 700 vezes maior que o Sol e está localizada cerca de 500 anos-luz de distância, enquanto o planeta Marte está a apenas a minutos-luz de distância.
Apesar disso, os tons avermelhados dos dois corpos celestes poderão ser comparados ao lado da Lua.
Lista com todos os eventos astronômicos em novembro de 2025
O Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) produz anualmente guias de efemérides astronômicas. A seguir, confira os fenômenos do mês de novembro de 2025:
- 2/11: Mercúrio, Marte e a estrela Antares formarão belo trio celeste no começo da noite, direção oeste, nas constelações de Libra e Escorpião;
- 2/11: Conjunção entre a Lua e Saturno no começo da madrugada, direção oeste, na constelação de Aquário;
- 5/11: Lua Cheia do Perigeu (Superlua). O astro poderá ser observado durante toda a noite, na constelação de Áries;
- 10/11: Conjunção entre Lua e Júpiter durante a madrugada, direção nordeste, na constelação de Gêmeos;
- 11/11: Máxima atividade da chuva de meteoros Taurídeos do Norte;
- 12/11: Conjunção entre Marte e Mercúrio durante o crepúsculo, direção oeste. Os astros estarão separados de somente 1,5°, mas muito próximos ao horizonte;
- 17/11: Máxima atividade da chuva de meteoros Leônidas, que poderá ser observada durante a madrugada na direção leste;
- 20/11: Mercúrio em conjunção inferior com o Sol;
- 21/11: Urano em oposição com o Sol. O planeta poderá ser observado durante toda a noite por meio de binóculos e em céus escuros, na constelação de Touro;
- 21/11: Lua, Marte e a estrela Antares formarão um belo trio celeste durante o crepúsculo, direção oeste, na constelação do Escorpião. Os astros estarão muito próximos ao horizonte;
- 29/11: Conjunção entre a Lua e Saturno no começo da noite, direção noroeste, na constelação de Peixes.