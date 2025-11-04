Tarot de novembro de 2025: o que os arcanos reservam para você

O tarot é um baralho composto por cartas que simbolizam mensagens do oráculo. Com o início de novembro, os arcanos indicam os melhores caminhos para cada signo; confira

Para quem gosta de receber conselhos místicos do mundo etéreo e deseja terminar o ano de maneira plena, cartomantes de todo o mundo compartilham suas leituras de cartas para cada signo.

O penúltimo mês do ano começou e, com ele, vem aquele sentimento de finalização. Como serão esses dias antes de dezembro começar?

O baralho de tarot é dividido em arcanos maiores e arcanos menores . Os arcanos menores possuem 56 cartas e são divididos em quatro naipes, já os maiores são compostos por 22 cartas, numeradas de 0 (O Louco) a XXI (O Mundo).

Por isso, O POVO separou a leitura mensal o tarólogo Igor Reale, que indica as energias para cada signo em novembro. Veja:

Essas tiragens são mais amplas do que as individuais, mas servem para dar um norte e oferecer conselhos sobre como seguir neste mês que se inicia.

A carta da Força (VIII) é a que revela o mês de novembro para os aquarianos. Constância e autocontrole serão as palavras chaves.

A seguir, veja o que o tarot reserva a cada signo durante o penúltimo mês do ano:

Para a leitura do mês de novembro, Igor Reale utilizou a parte do baralho que representa aspectos espirituais, lições de vida e arquétipos universais, os arcanos maiores .

Diante de problemas, você vai respirar, ajustar o tom e resolver por etapas. Pode ser que precise insistir um pouco mais.

Este mês você deve agir com firmeza e bastante paciência. Nas decisões, reduza exageros e escolha o meio-termo viável.

Diante de problemas, você vai aceitar o que não controla e agir no que é possível agora.

O arcano X também representa sorte e o fluxo da vida. Talvez surjam oportunidades inesperadas e você deve dizer sim ao que for simples e seguro.

A Roda da Fortuna (X) é uma carta de ciclos, destinos e mudanças inevitáveis, revelando energias de adaptações para os piscianos em novembro. Apesar de ser o penúltimo mês do ano, pode ser que ele mude rapidamente. Nas decisões, você deve ter planos curtos e margem para ajustes.

Tarot de novembro: Gêmeos

Com a carta do Carro (VII), foco e disciplina são os conselhos do oráculo para os geminianos neste mês. Também chamada de carruagem, a carta pode indicar viagens, em seu significado literal.

É preciso escolher uma prioridade e segui-la todos os dias. Nas decisões, corte desvios e escolha o plano mais simples e seguro.

Diante de problemas, você vai dividir em passos curtos e resolver um por vez. Você pode dizer não com bastante firmeza para manter o ritmo. Talvez precise ajustar prazos, mas não mude o objetivo.

Tarot de novembro: Touro

A carta do Julgamento (XX) revela que este mês pede uma revisão bastante honesta das escolhas e prioridades de touro. Esta é uma carta de despertar espiritual e libertação de culpas.

Avaliar o que ficou parado e decidir com muita clareza é crucial. Nas decisões, use fatos e aprenda com erros, sem drama.

Diante de problemas, você vai responder rápido e pedir ajuda quando precisar. Talvez apareçam assuntos do passado e você deve finalizar ou retomar do jeito certo.

Tarot de novembro: Áries

Para Áries, a carta que representa o mês de novembro foi a Morte (XIII). Diferente do significado ruim que a figura evoca, a maioria das vezes ela vem em um contexto de mudanças, se referindo a uma morte simbólica.

Este mês os arianos devem ser muito objetivos. Encerre o que não serve e simplifique rotinas, pois é momento de desapego.

Nas decisões, corte excessos e finalize pendências antigas. Diante de problemas, você vai reagir melhor com calma e foco, sem repetir padrões.

Pode ser que doa um pouco, mas você deve priorizar o que é viável agora.

Tarot de novembro: Câncer

A carta para o signo de Câncer foi o Sol (XIX), uma extremamente positiva. Para este mês a energia é de clareza e confiança.

Os cancerianos devem escolher o caminho mais simples e repetir o que já funciona bastante bem. Nas decisões, confirme o combinado, defina prazos curtos e cumpra.

Diante de problemas, avise rápido e corrija sem enrolar. Pode ser que venha reconhecimento e você deve usar com humildade e constância. É o triunfo da verdade.

Tarot de novembro: Leão

A carta da Eremita (IX) indica energia de foco e cautela pois é um momento de introspecção e busca interior.

O Eremita carrega a lanterna da verdade, iluminando o próprio caminho e inspirando outros.

Este mês os leoninos devem reduzir distrações e trabalhar com bastante silêncio. Nas decisões, verifique fatos, anote prós e contras e só então escolha.

Diante de problemas, você vai pausar, entender a causa e corrigir o essencial. Pode ser que avance devagar, mas será muito consistente.

Tarot de novembro: Virgem

Este mês deve ser muito leve e reparador para aqueles que têm o sol em virgem. A carta da Estrela (XVII) mostra que eles irão cuidar mais do corpo e da mente com um bom sono, água e pausas curtas.

É o arcano que representa a cura espiritual, tranquilidade e renovação da confiança na vida após tempos difíceis.

Diante de problemas, mantenha o tom baixo e peça ajuda quando precisar. Pode ser que chegue apoios, então aceite e siga num ritmo seguro.

Nas decisões, escolha o que acalma e traz estabilidade.

Tarot de novembro: Libra

A carta da Imperatriz (III) reserva energias de cuidado e crescimento. Este mês você deve cuidar bastante do que já tem e fazer pequenas melhorias.

Nas decisões, escolha o que é simples, seguro e traz conforto. Diante de problemas, você vai resolver com calma e pedir ajuda se precisar.

Pode ser que surjam apoios muito bons e você deve aceitar o que cabe no seu tempo. Priorize bem-estar e limites claros.

A imperatriz exala muita energia feminina e da natureza, sendo símbolo da fertilidade, abundância e nutrição.

Tarot de novembro: Escorpião



O mês de novembro inicia com energias de limites e seriedade para os escorpianos. A carta da Justiça (XI) revela que você deve ser bastante honesto consigo e com os outros.

É a carta da lei espiritual e do karma, portanto, nas decisões, ouça os dois lados, cheque fatos e escreva o que ficou combinado.

Diante de problemas, você vai corrigi-los rápido. Pode ser que surja um pedido de desculpas ou um acerto e você deve aceitar e seguir.

Tarot de novembro: Sagitário

Para os sagitários, a energia é a de finalizações. A carta Mundo (XXI) é o último dos Arcanos Maiores e simboliza o fechamento de um ciclo com êxito.

Se existem tarefas abertas, este mês vai pedir ao signo para concluir tudo com bastante capricho. Nas decisões, priorize avisar os envolvidos antes de começar algo novo.

Pode ser que surjam convites maiores e você deve aceitar apenas se conversarem muito com o que já está em andamento.

Tarot de novembro: Capricórnio

O primeiro arcano maior, representado pelo Mago (I), revela um mês de iniciativa para o capricórnio. Você deve começar em pequena escala, com muita objetividade. Nas decisões, escolha o que dá para concluir ainda esta semana.

Você vai pedir o que precisa e entregar o que pode agora, sem enrolar. Diante de problemas, quebre em tarefas curtas e resolva uma por vez.