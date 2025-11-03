Feriado em novembro será em dia útil e anima trabalhadores

Feriado em novembro de 2025 cai em dia útil / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O mês de novembro traz uma boa notícia para quem espera por uma pausa no trabalho: haverá um feriado nacional em dia útil no dia 20 de novembro, quando se celebra o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A data, que cai em uma quinta-feira em 2025, é a única oportunidade de “feriadão” no mês e presta homenagem à luta do líder quilombola Zumbi dos Palmares e à resistência do povo negro no Brasil.

Leia mais Quem foi Zumbi dos Palmares: o maior líder quilombola brasileiro Sobre o assunto Quem foi Zumbi dos Palmares: o maior líder quilombola brasileiro Feriado nacional em dia útil: impacto no trabalho Para trabalhadores e empresas, o feriado do dia 20 pode significar uma pausa estratégica antes do fim do ano. Como cai em uma quinta-feira, muitas instituições públicas e privadas devem optar por ponto facultativo na sexta-feira, criando um período de quatro dias de descanso. O comércio e o setor de serviços costumam se preparar para variações de movimento: enquanto alguns segmentos, como o varejo e o turismo, registram aumento nas vendas, outros reduzem o ritmo de atendimento.

Já escolas e repartições públicas geralmente suspendem as atividades, seguindo o calendário nacional. Empresas que optarem por manter o funcionamento normal devem compensar as horas trabalhadas ou pagar adicional de feriado, conforme prevê a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Feriado nacional em dia útil: o que representa o 20 de novembro O Dia da Consciência Negra foi criado para lembrar a morte de Zumbi dos Palmares, ocorrida em 20 de novembro de 1695.