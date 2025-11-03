Feriado em novembro será em dia útil e anima trabalhadores

Novembro de 2025 tem feriado nacional em dia útil; saiba a dataEmbora novembro conte com três feriados nacionais, apenas o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra cai em dia útil em 2025. Confira sobre a data
O mês de novembro traz uma boa notícia para quem espera por uma pausa no trabalho: haverá um feriado nacional em dia útil no dia 20 de novembro, quando se celebra o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.
A data, que cai em uma quinta-feira em 2025, é a única oportunidade de “feriadão” no mês e presta homenagem à luta do líder quilombola Zumbi dos Palmares e à resistência do povo negro no Brasil.
Feriado nacional em dia útil: impacto no trabalho
Para trabalhadores e empresas, o feriado do dia 20 pode significar uma pausa estratégica antes do fim do ano.
Como cai em uma quinta-feira, muitas instituições públicas e privadas devem optar por ponto facultativo na sexta-feira, criando um período de quatro dias de descanso.
O comércio e o setor de serviços costumam se preparar para variações de movimento: enquanto alguns segmentos, como o varejo e o turismo, registram aumento nas vendas, outros reduzem o ritmo de atendimento.
Já escolas e repartições públicas geralmente suspendem as atividades, seguindo o calendário nacional.
Empresas que optarem por manter o funcionamento normal devem compensar as horas trabalhadas ou pagar adicional de feriado, conforme prevê a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Feriado nacional em dia útil: o que representa o 20 de novembro
O Dia da Consciência Negra foi criado para lembrar a morte de Zumbi dos Palmares, ocorrida em 20 de novembro de 1695.
Zumbi foi um dos principais líderes do Quilombo dos Palmares, em Alagoas, símbolo da resistência à escravidão no período colonial.
A data começou a ser celebrada em movimentos sociais e escolas nos anos 1970, e se tornou feriado em diversos estados e municípios.
Em 2023, o Congresso Nacional aprovou e o governo sancionou a Lei nº 14.759, que oficializou o 20 de novembro como feriado nacional, ampliando o reconhecimento da importância histórica e cultural da luta contra o racismo e da valorização da população negra no país.
A data se soma a outros feriados do mês: Finados (2 de novembro) e Proclamação da República (15 de novembro), mas é a única que cai em um dia útil, já que as outras ocorrem em fim de semana.
Por isso, deve movimentar o turismo e o comércio, além de gerar expectativa de emenda com a sexta-feira, 21.
Origem e simbolismo do Dia da Consciência Negra
Mais do que uma data de descanso, o feriado da Consciência Negra busca promover reflexão sobre a contribuição dos negros à formação do Brasil e os desafios ainda enfrentados na luta contra o racismo estrutural.
É também um momento de reconhecimento cultural, com eventos e atividades educativas em diversas cidades.
Zumbi, nascido livre e depois capturado e escravizado, tornou-se símbolo da resistência negra.
O Quilombo dos Palmares, que liderou por mais de uma década, abrigou milhares de pessoas fugidas da escravidão e resistiu a inúmeras expedições coloniais, sendo considerado um dos primeiros movimentos de liberdade das Américas.
Ao lado de Zumbi, Dandara dos Palmares foi uma das figuras mais marcantes do Quilombo.
Guerreira, estrategista e liderança comunitária, ela lutou em batalhas contra as tropas coloniais e ajudou a construir uma sociedade livre e organizada, baseada em princípios de solidariedade e igualdade.
Em 2017, seu nome foi incluído no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, no Panteão da Liberdade, em Brasília, ao lado de Zumbi.
Planejamento e expectativa para o feriado
Com o feriado caindo em um dia útil, a expectativa é de que muitos brasileiros aproveitem o período para viajar ou descansar.
Em destinos turísticos, como o litoral nordestino e cidades serranas, o aumento nas reservas deve começar já na primeira quinzena de novembro.
Para quem permanece na cidade, o período também pode ser aproveitado para lazer, eventos culturais e ações educativas sobre o tema da consciência negra, que tendem a ser intensificadas na semana do feriado.
Empresas e instituições devem ajustar seus cronogramas, já que a data é feriado nacional obrigatório, o que significa fechamento de bancos e repartições públicas.
O 20 de novembro é, em 2025, o único feriado nacional em dia útil do mês de novembro e carrega forte valor histórico e simbólico. A data homenageia Zumbi dos Palmares e convida à reflexão sobre igualdade racial e respeito à diversidade.