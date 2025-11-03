Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Feriado em novembro será em dia útil e anima trabalhadores

Novembro de 2025 tem feriado nacional em dia útil; saiba a data

Embora novembro conte com três feriados nacionais, apenas o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra cai em dia útil em 2025. Confira sobre a data
Autor Luciana Cartaxo
Autor
Luciana Cartaxo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O mês de novembro traz uma boa notícia para quem espera por uma pausa no trabalho: haverá um feriado nacional em dia útil no dia 20 de novembro, quando se celebra o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.

A data, que cai em uma quinta-feira em 2025, é a única oportunidade de “feriadão” no mês e presta homenagem à luta do líder quilombola Zumbi dos Palmares e à resistência do povo negro no Brasil.

Leia mais

Feriado nacional em dia útil: impacto no trabalho

Para trabalhadores e empresas, o feriado do dia 20 pode significar uma pausa estratégica antes do fim do ano.

Como cai em uma quinta-feira, muitas instituições públicas e privadas devem optar por ponto facultativo na sexta-feira, criando um período de quatro dias de descanso.

O comércio e o setor de serviços costumam se preparar para variações de movimento: enquanto alguns segmentos, como o varejo e o turismo, registram aumento nas vendas, outros reduzem o ritmo de atendimento.

Já escolas e repartições públicas geralmente suspendem as atividades, seguindo o calendário nacional.

Empresas que optarem por manter o funcionamento normal devem compensar as horas trabalhadas ou pagar adicional de feriado, conforme prevê a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Feriado nacional em dia útil: o que representa o 20 de novembro

O Dia da Consciência Negra foi criado para lembrar a morte de Zumbi dos Palmares, ocorrida em 20 de novembro de 1695.

Zumbi foi um dos principais líderes do Quilombo dos Palmares, em Alagoas, símbolo da resistência à escravidão no período colonial.

A data começou a ser celebrada em movimentos sociais e escolas nos anos 1970, e se tornou feriado em diversos estados e municípios.

Em 2023, o Congresso Nacional aprovou e o governo sancionou a Lei nº 14.759, que oficializou o 20 de novembro como feriado nacional, ampliando o reconhecimento da importância histórica e cultural da luta contra o racismo e da valorização da população negra no país.

A data se soma a outros feriados do mês: Finados (2 de novembro) e Proclamação da República (15 de novembro), mas é a única que cai em um dia útil, já que as outras ocorrem em fim de semana.

Por isso, deve movimentar o turismo e o comércio, além de gerar expectativa de emenda com a sexta-feira, 21.

 

Leia mais

Origem e simbolismo do Dia da Consciência Negra

Mais do que uma data de descanso, o feriado da Consciência Negra busca promover reflexão sobre a contribuição dos negros à formação do Brasil e os desafios ainda enfrentados na luta contra o racismo estrutural.

É também um momento de reconhecimento cultural, com eventos e atividades educativas em diversas cidades.

Zumbi, nascido livre e depois capturado e escravizado, tornou-se símbolo da resistência negra.

O Quilombo dos Palmares, que liderou por mais de uma década, abrigou milhares de pessoas fugidas da escravidão e resistiu a inúmeras expedições coloniais, sendo considerado um dos primeiros movimentos de liberdade das Américas.

Ao lado de Zumbi, Dandara dos Palmares foi uma das figuras mais marcantes do Quilombo.

Guerreira, estrategista e liderança comunitária, ela lutou em batalhas contra as tropas coloniais e ajudou a construir uma sociedade livre e organizada, baseada em princípios de solidariedade e igualdade.

Em 2017, seu nome foi incluído no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, no Panteão da Liberdade, em Brasília, ao lado de Zumbi.

Planejamento e expectativa para o feriado

Com o feriado caindo em um dia útil, a expectativa é de que muitos brasileiros aproveitem o período para viajar ou descansar.

Em destinos turísticos, como o litoral nordestino e cidades serranas, o aumento nas reservas deve começar já na primeira quinzena de novembro.

Para quem permanece na cidade, o período também pode ser aproveitado para lazer, eventos culturais e ações educativas sobre o tema da consciência negra, que tendem a ser intensificadas na semana do feriado.

Empresas e instituições devem ajustar seus cronogramas, já que a data é feriado nacional obrigatório, o que significa fechamento de bancos e repartições públicas.

O 20 de novembro é, em 2025, o único feriado nacional em dia útil do mês de novembro e carrega forte valor histórico e simbólico. A data homenageia Zumbi dos Palmares e convida à reflexão sobre igualdade racial e respeito à diversidade.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar