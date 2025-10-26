Tarot semanal: previsão para os signos de 27 de outubro a 02 de novembro de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

A semana trará renovação, clareza e crescimento interior. As cartas do tarot indicam um momento de recomeço e lucidez para os signos, ideal para tomar decisões conscientes e deixar o passado para trás. Haverá boas oportunidades materiais e criativas, recompensando quem agir com foco e dedicação. A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – O Sol A semana trará brilho, alegria e vitalidade. A carta do “O Sol” ilumina os caminhos e oferece clareza para decisões que antes pareciam confusas. Será o momento ideal para celebrar conquistas e espalhar boas energias. Touro – O Julgamento Um renascimento estará à vista. A carta “O Julgamento” pede que você escute o chamado da sua alma e deixe o passado para trás. Será uma nova fase de consciência e propósito. Gêmeos – Seis de Paus A vitória será merecida! A carta “Seis de Paus” fala sobre reconhecimento e autoconfiança. Nesta semana, você poderá colher os frutos do que construiu e de se orgulhar da sua trajetória. Câncer – O Mago O poder estará em suas mãos. A carta “O Mago” indica criatividade, iniciativa e capacidade de transformar ideias em realidade. Nesta semana, tente usar os seus dons com foco e fé no próprio talento.

Leão – A Força Você poderá dominar os impulsos e agir com coragem. A carta “A Força” representa poder interior e controle emocional. Será importante demonstrar firmeza sem perder a doçura — essa combinação o(a) destacará. Virgem – Oito de Ouros Trabalho e dedicação definirão a semana. A carta “Oito de Ouros” mostra progresso por meio do esforço constante. Você poderá aprimorar suas habilidades e confiar no processo. Libra – Nove de Copas Desejos se realizarão. A carta “Nove de Copas” simboliza satisfação e prazer emocional. Nesta semana, tente se permitir viver momentos de alegria e gratidão — você merece esse bem-estar.

Escorpião – A Morte Uma transformação profunda acontecerá. A carta “A Morte” não fala de fim, mas de renovação. Tente deixar o que não serve mais e abrir espaço para que o novo floresça com poder e verdade. Sagitário – O Enforcado Será um tempo de pausa e mudança de perspectiva. A carta “O Enforcado” pede calma e paciência. Ao enxergar as situações por outro ângulo, você encontrará soluções inesperadas. Capricórnio – Ás de Ouros Novas oportunidades materiais e profissionais surgirão. A carta “Ás de Ouros” anuncia prosperidade e recomeços estáveis. Você poderá plantar suas sementes com fé — e elas crescerão.

Aquário – Sete de Copas Haverá necessidade de cuidado com ilusões e escolhas confusas. A carta “O Sete de Copas” pede foco e discernimento. Nem tudo o que brilhar será ouro — tente ouvir a sua intuição antes de decidir. Peixes – Rainha de Copas Sensibilidade e empatia aflorarão. A carta “Rainha de Copas” conecta às emoções mais profundas. Tente usar a sua intuição para cuidar de si e acolher quem precisar do seu carinho. Victor Valentim