O que significa cada carta do baralho de tarô?

Um baralho de tarot é dividido por arcanos maiores e menores, com 22 e 56 cartas respectivamente; saiba o significado de cada um / Crédito: Reprodução/Freepik

O tarot, ou “tarô”, está ligado a uma prática espiritual ou à curiosidade sobre acontecimentos futuros, por exemplo. A prática é chamada de cartomância, feita a partir de uma interpretação por tiragem do baralho.

Uma leitura das 78 cartas, divididas em dois grupos: arcanos maiores, com 22 cartas, e arcanos menores, com 56. Um representa lições e grandes mudanças de vida, enquanto o outro lida com questões cotidianas. Por isso, O POVO separou uma lista que descreve cada uma das cartas do baralho de tarot e como interpretá-las. Cartas de tarot: quais são os arcanos maiores e os seus significados? Os arcanos representam conhecimentos ocultos. No caso dos considerados “maiores”, são aspectos espirituais e arquétipos, padrões comportamentais, universais. Confira as 22 cartas, em ordem numérica, e os seus significados:

O Mago (1) : novos começos, movimento

: novos começos, movimento A Papisa (2) : mistério, segredo, sabedoria

: mistério, segredo, sabedoria A Imperatriz (3) : progresso, comunicação, criatividade

: progresso, comunicação, criatividade O Imperador (4) : proteção, segurança, poder

: proteção, segurança, poder O Papa (5) : aconselhamento, ética, tradições

: aconselhamento, ética, tradições Os Enamorados (6) : decisões, conciliações, acordos

: decisões, conciliações, acordos O Carro (7) : controle, rumo

: controle, rumo A Justiça (8) : equilíbrio, decisão

: equilíbrio, decisão O Eremita (9) : força espiritual, espera, reclusão

: força espiritual, espera, reclusão A Roda da Fortuna (10) : mudanças, destino, velocidade

: mudanças, destino, velocidade A Força (11) : força física, espiritual, moral

: força física, espiritual, moral O Enforcado (12) : sacrifício, estagnação, atraso

: sacrifício, estagnação, atraso O Ceifador (13) : encerramento, transformações

: encerramento, transformações A Temperança (14) : harmonia, troca, paciência

: harmonia, troca, paciência O Diabo (15) : tentações, ambições, controle

: tentações, ambições, controle A Torre (16) : ruptura, quebra, choque

: ruptura, quebra, choque A Estrela (17) : verdade, esperança, inspiração

: verdade, esperança, inspiração A Lua (18) : ilusão, nostalgia, dúvidas

: ilusão, nostalgia, dúvidas O Sol (19) : exposição, fama, prestígio

: exposição, fama, prestígio O Julgamento (20) : renovação, redenção

: renovação, redenção O Mundo (21) : preenchimento, mudanças, conclusão

: preenchimento, mudanças, conclusão O Louco (22): surpresa, impulsividade, desprendimento Leia mais Veja o verdadeiro significado das cartas morte e diabo no tarot Sobre o assunto Veja o verdadeiro significado das cartas morte e diabo no tarot Cartas de tarot: quais são os arcanos menores e os seus significados? Ao contrário dos maiores, os arcanos menores trazem aspectos mais detalhados e com mensagens para o dia a dia. Eles são divididos em quatro naipes (grupos). Cada um deles tem 14 cartas, dez numeradas e quatro figuras da corte, representante de arquétipos, sendo eles o Pajem, o Cavaleiro, a Rainha e o Rei.

A combinação dos grupos, que, separadamente, representam um dos quatro elementos naturais, formam 56 cartas no total. Veja quais são: Naipe de Copas

Está relacionado ao elemento água, ligado às emoções, conexões e relacionamentos Ás de Copas: novos começos emocionais

Dois de Copas: parceria, união

Três de Copas: compartilhamento de alegrias, celebrações

Quatro de Copas: novas oportunidades, busca, insatisfação

Cinco de Copas: arrependimento, perda, destaque para a superação de conflitos internos

Seis de Copas: nostalgia, passado

Sete de Copas: ilusões, desejos, escolhas

Oito de Copas: afastamento, mudança, significado

Nove de Copas: satisfação, realização

Dez de Copas: harmonia, felicidade

Rei de Copas: sabedoria, afeto, apoio

Rainha de Copas: compaixão, empatia, cuidado

Cavaleiro de Copas: romance, busca por novos sentimentos

Valete de Copas: inspirações, novidades, mensagens Naipe de Ouros Está relacionado ao elemento terra, ligado à matéria, prosperidade, trabalho e finanças