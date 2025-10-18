O que significa cada carta do baralho de tarô?

Tarot: o que significa cada carta do baralho?Um baralho de tarot conta com 78 cartas; entenda cada uma delas e como relacioná-las a significados
O tarot, ou “tarô”, está ligado a uma prática espiritual ou à curiosidade sobre acontecimentos futuros, por exemplo.
A prática é chamada de cartomância, feita a partir de uma interpretação por tiragem do baralho.
Uma leitura das 78 cartas, divididas em dois grupos: arcanos maiores, com 22 cartas, e arcanos menores, com 56. Um representa lições e grandes mudanças de vida, enquanto o outro lida com questões cotidianas.
Por isso, O POVO separou uma lista que descreve cada uma das cartas do baralho de tarot e como interpretá-las.
Cartas de tarot: quais são os arcanos maiores e os seus significados?
Os arcanos representam conhecimentos ocultos. No caso dos considerados “maiores”, são aspectos espirituais e arquétipos, padrões comportamentais, universais.
Confira as 22 cartas, em ordem numérica, e os seus significados:
- O Mago (1): novos começos, movimento
- A Papisa (2): mistério, segredo, sabedoria
- A Imperatriz (3): progresso, comunicação, criatividade
- O Imperador (4): proteção, segurança, poder
- O Papa (5): aconselhamento, ética, tradições
- Os Enamorados (6): decisões, conciliações, acordos
- O Carro (7): controle, rumo
- A Justiça (8): equilíbrio, decisão
- O Eremita (9): força espiritual, espera, reclusão
- A Roda da Fortuna (10): mudanças, destino, velocidade
- A Força (11): força física, espiritual, moral
- O Enforcado (12): sacrifício, estagnação, atraso
- O Ceifador (13): encerramento, transformações
- A Temperança (14): harmonia, troca, paciência
- O Diabo (15): tentações, ambições, controle
- A Torre (16): ruptura, quebra, choque
- A Estrela (17): verdade, esperança, inspiração
- A Lua (18): ilusão, nostalgia, dúvidas
- O Sol (19): exposição, fama, prestígio
- O Julgamento (20): renovação, redenção
- O Mundo (21): preenchimento, mudanças, conclusão
- O Louco (22): surpresa, impulsividade, desprendimento
Cartas de tarot: quais são os arcanos menores e os seus significados?
Ao contrário dos maiores, os arcanos menores trazem aspectos mais detalhados e com mensagens para o dia a dia.
Eles são divididos em quatro naipes (grupos). Cada um deles tem 14 cartas, dez numeradas e quatro figuras da corte, representante de arquétipos, sendo eles o Pajem, o Cavaleiro, a Rainha e o Rei.
A combinação dos grupos, que, separadamente, representam um dos quatro elementos naturais, formam 56 cartas no total. Veja quais são:
Naipe de Copas
Está relacionado ao elemento água, ligado às emoções, conexões e relacionamentos
- Ás de Copas: novos começos emocionais
- Dois de Copas: parceria, união
- Três de Copas: compartilhamento de alegrias, celebrações
- Quatro de Copas: novas oportunidades, busca, insatisfação
- Cinco de Copas: arrependimento, perda, destaque para a superação de conflitos internos
- Seis de Copas: nostalgia, passado
- Sete de Copas: ilusões, desejos, escolhas
- Oito de Copas: afastamento, mudança, significado
- Nove de Copas: satisfação, realização
- Dez de Copas: harmonia, felicidade
- Rei de Copas: sabedoria, afeto, apoio
- Rainha de Copas: compaixão, empatia, cuidado
- Cavaleiro de Copas: romance, busca por novos sentimentos
- Valete de Copas: inspirações, novidades, mensagens
Naipe de Ouros
Está relacionado ao elemento terra, ligado à matéria, prosperidade, trabalho e finanças
- Ás de Ouros: sucesso, material, oportunidades
- Dois de Ouros: equilíbrio, adaptação
- Três de Ouros: reconhecimento, trabalho em equipe
- Quatro de Ouros: proteção, conquista, apego
- Cinco de Ouros: dificuldade, importância da ajuda
- Seis de Ouros: equidade, generosidade, troca
- Sete de Ouros: reflexão, colheita
- Oito de Ouros: esforço, busca pela perfeição
- Nove de Ouros: independência, sucesso
- Dez de Ouros: legado, riqueza, família, longevidade
- Rei de Ouros: sucesso, generosidade, estabilidade
- Rainha de Ouros: conforto, nutrição, praticidade
- Cavaleiro de Ouros: comprometimento, perfeição, detalhista
- Valete de Ouros: novidades, aprendizados
Naipe de Espadas
Está relacionado ao elemento ar, ligado à conflitos e pensamentos
- Ás de Espadas: clareza, novidades, verdade
- Dois de Espadas: escolhas, indecisão
- Três de Espadas: dor, desilusão, emoção
- Quatro de Espadas: desafios, recuperação, descanso
- Cinco de Espadas: conflitos, vencer, necessidade
- Seis de Espadas: transição, calmaria, mudança
- Sete de Espadas: cuidado, estratégia, ação
- Oito de Espadas: limitações, luta, interno
- Nove de Espadas: ansiedade, excesso, preocupação
- Dez de Espadas: dor, encerramento, renascimento
- Rei de Espadas: justiça, clareza, autoridade
- Rainha de Espadas: conhecimento, honestidade, sabedoria
- Cavaleiro de Espadas: rapidez, impulso, verdade
- Valete de Espadas: curiosidade, busca, juventude, intelectual
Naipe de Paus
Está relacionado ao elemento fogo, ligado à iniciativa e criatividade
- Ás de Paus: novidade, criatividade, inspiração
- Dois de Paus: futuro, planos
- Três de Paus: expansão, duração, expansão
- Quatro de Paus: estabilidade, celebração
- Cinco de Paus: competição, desafios
- Seis de Paus: sucesso, reconhecimento
- Sete de Paus: diferenças, defesa, ideias, superação
- Oito de Paus: velocidade, ação
- Nove de Paus: persistência, resiliência
- Dez de Paus: responsabilidades, sobrecarga, excesso, sacrifício
- Rei de Paus: ânimo, planejamento, liderança
- Rainha de Paus: troca, autoconfiança, criatividade
- Cavaleiro de Paus: impulso, aventura, entusiasmo Aventura, entusiasmo e impulsividade
- Valete de Paus: novidades, criatividade e alegria
Cartas de tarot: como relacionar as cartas e os arcanos?
Apesar dos significados de cada carta, há uma variedade de baralhos e estilos de tiragem. Isso faz com que não exista uma maneira certa de interpretar uma sequência.
Considerando uma leitura generalizada, os arcanos maiores são como uma interpretação geral. Os arquétipos são como padrões comportamentais e universais vistos nas 22 cartas a serem usadas.
Já os arcanos menores funcionam como especificações dos maiores, como um detalhe a mais de uma situação.
Em relação a quantidade de cartas que devem ser retiradas, depende do objetivo da pessoa. A interpretação funciona da mesma forma, sendo para algo rotineiro ou a longo prazo.
Um exemplo seria a tiragem de três cartas. Antes de tudo, deve ser feita uma pergunta sobre o quer descobrir, como o que acontecerá com a sua vida amorosa nos próximos meses.
Para ter respostas, deve ser retirada uma carta de arcano maior para entender o centro da situação e como ela é. Em seguida, os arcanos menores, como guias para próximos passos e detalhes específicos.
Desta forma, os significados de cada uma são usados como uma forma de entender uma situação, tirar dúvidas ou por curiosidade futuras, até mesmo sobre outras pessoas.