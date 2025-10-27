Como voz de Marília Mendonça é usada nas músicas póstumas sem IA?

Como gravadora insere a voz de Marilia Mendonça em músicas lançadas após sua morte? Entenda / Crédito: FABIO ROCHA

A nova música de Marília Mendonça, “Segundo Amor a Vida”, foi lançada pela gravadora Som Livre na noite da última quinta-feira, 23. A estrela do sertanejo morreu aos 26 anos, em 2021, vítima de um acidente aéreo.

Em 2023, a equipe da cantora já havia divulgado o álbum póstumo “Decretos Reais”, e agora o empresário responsável pela obra de Marília confirmou que uma nova série de lançamentos está programada para os próximos anos.

Apesar de a morte da artista ter completado quatro anos, as novas músicas não utilizam Inteligência Artificial (IA). A seguir, entenda como a voz da cantora é inserida nas produções póstumas: Como as músicas são produzidas

A equipe de Marília Mendonça esclareceu que a produção das faixas segue um processo cuidadoso para preservar a autenticidade da artista.

Conforme comunicado, “Segundo Amor a Vida” foi escrita e registrada por Marília em 2018, mas só recebeu produção completa após sua morte.

