Atriz Berta Loran morre e deixa legado de humor e novelas;relembre

Com mais de 50 anos de carreira, Berta Loran deixa legado de humor, crítica social e personagens marcantes na televisão / Crédito: TV Globo / João Miguel Júnior/ Divulgação

A atriz Berta Loran morreu neste domingo, 28, aos 97 anos, no Rio de Janeiro. Nascida em Varsóvia, na Polônia, e radicada no Brasil desde os 9 anos, quando fugiu com a família do nazismo, ela construiu uma trajetória marcada pelo humor, por personagens carismáticos e por atuações memoráveis em novelas. Berta se consagrou em programas de humor, gênero que marcou sua carreira. Nos anos 1960, participou de atrações como "Bairro Feliz" e "Riso Sinal Aberto', além de "Balança Mas Não Cai"(1968).

Leia Também| Variety aposta em vitória de Wagner Moura no Oscar 2026 A partir da década de 1970, esteve em produções de destaque como "Faça Humor, Não Faça Guerra" (1970), "Satiricom" (1973) e "Planeta dos Homens" (1976).

O reconhecimento nacional veio em 1990, quando passou a integrar o elenco da Escolinha do Professor Raimundo. Ali, brilhou como a portuguesa Manuela D’Além-Mar — cujo bordão “Manuela D’Além Mar, de Trás-os-Montes, sim senhoire!” conquistou o público — e, alguns anos depois, como a judia Sara Rebeca. Com mais de 50 anos de carreira, Berta Loran deixa legado de humor, crítica social e personagens marcantes na televisão Crédito: TV GLOBO / CEDOC/ Divulgação

Mais tarde, no Zorra Total (1999–2004), interpretou Maria, personagem portuguesa que travava discussões cômicas com o marido Manoel, vivido por Agildo Ribeiro. Nos anos seguintes, continuou ativa em produções como "A Grande Família" (2012), "Vai Que Cola" (2016) e "Tá no Ar: a TV na TV" (2018).

Com mais de 50 anos de carreira, Berta Loran deixa legado de humor, crítica social e personagens marcantes na televisão Crédito: Globoplay/Reprodução