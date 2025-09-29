Dia dos Arcanjos: a história por trás da data

Fortaleza recebeu a imagem italiana de São Miguel Arcanjo em agosto de 2025 / Crédito: Reprodução/Instituto Hesed

O Dia dos Arcanjos é celebrado nesta segunda-feira, 29 de setembro, lembrando a memória litúrgica dos Santos Arcanjos Miguel, protetor da Igreja e dos exércitos celestiais; Gabriel, o mensageiro da Anunciação; e Rafael, guia e curador. Antes, cada arcanjo era celebrado em datas diferentes, mas, após decisão do Vaticano, as comemorações passaram a acontecer em um só dia.

A seguir, conheça a história de cada Arcanjo, suas orações, e curiosidades sobre a data litúrgica: Dia dos Arcanjos: conheça São Miguel Arcanjo Miguel vem do hebraico "Mikha’el", que significa “Quem é como Deus?”. Ele é o guerreiro que lidera o exército celestial, considerado guardião dos fiéis e defensor da Igreja Católica, descrito como “o grande príncipe” no Livro de Daniel. Segundo as Sagradas Escrituras, São Miguel e seu exército travaram uma batalha épica contra o mal, representado pelo Dragão. A passagem do Apocalipse simboliza a derrota de Satanás e seus anjos: “Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o Dragão. O Dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande Dragão, a primitiva Serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra, e com ele os seus anjos.”

Seu nome é citado quatro vezes na Bíblia: no Antigo Testamento, as primeiras aparições estão no capítulo 10 e 12 do livro de Daniel. A terceira, já no Novo Testamento, na carta de São Judas e a quarta, no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Imagem de São Miguel Arcanjo A peregrinação da imagem oficial de São Miguel Arcanjo é organizada pelo Instituto Hesed, de Fortaleza, capital do Ceará. A peregrinação começou nas terras cearenses, em 14 de agosto, iniciando a Quaresma de São Miguel. No Dia dos Arcanjos, nesta segunda-feira, 29, a imagem está na Basílica de São Miguel Arcanjo, a única do Brasil dedicada ao arcanjo, para o encerramento nacional.

Oração para São Miguel "São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós príncipe da milícia celeste, pelo Divino Poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém."