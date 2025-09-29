Dia dos Arcanjos: a história por trás da data

Dia dos Arcanjos (29/09): conheça a história por trás da dataA comunidade cristã celebra a memória dos três principais Arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, nesta segunda-feira, 29
O Dia dos Arcanjos é celebrado nesta segunda-feira, 29 de setembro, lembrando a memória litúrgica dos Santos Arcanjos Miguel, protetor da Igreja e dos exércitos celestiais; Gabriel, o mensageiro da Anunciação; e Rafael, guia e curador.
Antes, cada arcanjo era celebrado em datas diferentes, mas, após decisão do Vaticano, as comemorações passaram a acontecer em um só dia.
A seguir, conheça a história de cada Arcanjo, suas orações, e curiosidades sobre a data litúrgica:
Dia dos Arcanjos: conheça São Miguel Arcanjo
Miguel vem do hebraico "Mikha’el", que significa “Quem é como Deus?”. Ele é o guerreiro que lidera o exército celestial, considerado guardião dos fiéis e defensor da Igreja Católica, descrito como “o grande príncipe” no Livro de Daniel.
Segundo as Sagradas Escrituras, São Miguel e seu exército travaram uma batalha épica contra o mal, representado pelo Dragão. A passagem do Apocalipse simboliza a derrota de Satanás e seus anjos:
“Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o Dragão. O Dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande Dragão, a primitiva Serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra, e com ele os seus anjos.”
Seu nome é citado quatro vezes na Bíblia: no Antigo Testamento, as primeiras aparições estão no capítulo 10 e 12 do livro de Daniel. A terceira, já no Novo Testamento, na carta de São Judas e a quarta, no capítulo 12 do livro do Apocalipse.
Imagem de São Miguel Arcanjo
A peregrinação da imagem oficial de São Miguel Arcanjo é organizada pelo Instituto Hesed, de Fortaleza, capital do Ceará. A peregrinação começou nas terras cearenses, em 14 de agosto, iniciando a Quaresma de São Miguel.
No Dia dos Arcanjos, nesta segunda-feira, 29, a imagem está na Basílica de São Miguel Arcanjo, a única do Brasil dedicada ao arcanjo, para o encerramento nacional.
Oração para São Miguel
“São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós príncipe da milícia celeste, pelo Divino Poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas.
Amém.”
Dia dos Arcanjos: conheça São Gabriel
De origem hebraica, Gabriel significa “Deus é meu protetor” ou “homem de Deus”. Ele é considerado o arauto de Deus, ou seja, o anunciador das revelações divinas.
Sua missão mais importante foi anunciar à Virgem Maria a sua gravidez. O início da oração “Ave Maria” vem de suas palavras: “Ave (alegra-te) Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco”. Gabriel também aparece para São José, marido de Maria, em sonhos, avisando sobre a vinda de Jesus.
Para o Islã, Gabriel é o anjo que ditou o Alcorão a Maomé.
Gabriel aparece explicitamente quatro vezes nas Sagradas Escrituras: Duas vezes no Antigo Testamento, a primeira no capítulo 8 e a segunda no capítulo 9 do livro de Daniel; e as outras duas no capítulo um do livro de Lucas do Novo Testamento.
Oração para São Gabriel
“Vós, Anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos para que possamos captar até as mais suaves sugestões e apelos de graça emanadas do coração amabilíssimo de Nosso Senhor.
Nós vos pedimos que fiqueis sempre junto de nós para que, compreendendo bem a Palavra de Deus e suas inspirações, saibamos obedecer-lhe, cumprindo docilmente aquilo que Deus quer de nós.
Fazei com que estejamos sempre disponíveis e vigilantes.
Que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo, mas atentos ao Seu chamado!
Amém.”
Dia dos Arcanjos: conheça São Rafael
São Rafael é a junção de dois nomes de origem hebraica: “Rafa”, que significa cura, e “El”, que significa Deus. Ou seja, é “Cura de Deus” ou “Curador divino”.
O Arcanjo Rafael aparece apenas uma vez no Antigo Testamento, no livro de Tobias. Na história, Rafael aparece disfarçado de homem e ajudou Tobias em uma longa viagem ao Egito. Durante o caminho, o corpo celeste ajudou Tobias a se casar com Sara.
Segundo a escritura, Tobias foi enviado por seu pai Tobit, um judeu cego, para buscar um dinheiro que havia emprestado a um parente, pai de Sara. Sara era uma jovem que já havia se casado sete vezes, mas todos morriam na noite de núpcias por culpa do demônio Asmodeu.
Durante a viagem, Rafael ajudou Tobias a se livrar do demônio que atormentava Sara, e assim, os dois se casaram. O Arcanjo ajudou também a curar os olhos de Tobit, que voltou a enxergar. Antes de subir ao céu, o anjo disse à Tobias para registrar por escrito tudo o que aconteceu.
O livro de Tobias está apenas na Bíblia Católica, sendo considerado apócrifo pelos protestantes e adventistas. Um livro apócrifo significa que não são livros canônicos, isto é, não foram incluídos ou retirados da Bíblia. O de Tobias foi excluído durante a Reforma Protestante de Martinho Lutero.
Oração para São Rafael
"São Rafael, Arcanjo da Luz Curadora de Deus, Canal aberto para que a vida abundante do Céu possa fluir sobre nós, Companheiro de nossa peregrinação até à Casa do Pai, Vencedor das hostes malignas da morte, Anjo da Vida: eis-me aqui, necessitado como Tobias de tua proteção e luz.
Peço-te que me acompanhes em minha jornada, Livrando-me do mal e dos perigos, dando saúde de corpo, Mente e espírito a mim e a todos os meus.
Especialmente eu te peço hoje esta graça: (coloque aqui a graça que você está pedindo).
Já te agradeço pela amorosa intercessão e por estares sempre ao meu lado.
Amém!"
Diferença entre Anjo e Arcanjo
Dentro da angeologia católica, os arcanjos estão acima dos anjos pois desempenham funções fundamentais na existência humana, intervindo em momentos cruciais da história da salvação. São mais próximos de Deus e são os intermediários entre os mortais e Deus, diferente dos anjos que protegem cada pessoa individualmente.
Os arcanjos segundo a tradição católica oficial são Miguel, Gabriel e Rafael. Em outras crenças, são sete arcanjos, incluindo além dos três mais conhecidos, Uriel, Barachiel, Jegudiel e Phanuel.
Dia dos Arcanjos: por que passou a ser comemorado em um só dia?
O Concílio Vaticano II, entre 1962 e 1965, que visa atualizar a Igreja, promoveu a maior reforma litúrgica conhecida pela Igreja Católica. O concílio trouxe várias mudanças nos ritos e práticas cristãs..
Uma dessas mudanças foi juntar as três celebrações de São Miguel, Gabriel e Rafael, que aconteciam em dias diferentes, para um só dia.