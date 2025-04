Vaticano é um país? Onde fica? Veja 10 curiosidades do local

Devido ao velório do Papa Francisco , o Vaticano espera receber um intenso fluxo de fiéis que viajam na intenção de se despedir do pontífice. Em cerca de 48 horas, mais de 60 mil pessoas já visitaram a capela da Basílica de São Pedro.

Em um comparativo, o país tem somente um oitavo do tamanho do Central Park localizado em Nova York.

Desse número, 673 são cidadãos, sendo que apenas 458 vivem no Vaticano, incluindo os 120 integrantes da Guarda Suíça Pontifícia. A maioria de sua população natural mora no exterior devido às funções que exercem em outros países.

Atualmente, há cerca de 882 residentes no Vaticano , contando cidadãos e não cidadãos, conforme dados divulgados pelo site oficial do país.

Entre as características únicas do Vaticano, está o fato de que ele não possui prisões ou hospitais, mas tem seu próprio time de futebol e a ferrovia mais curta do mundo.

Sendo residentes oficiais do Vaticano, os integrantes da Guarda Suíça Pontifícia são os responsáveis por proteger o papa e o país. A Guarda se constitui como o exército mais antigo do mundo, tendo sido criada em 21 de janeiro de 1506.

Segundo o ranking do Global Attractions Attendance Report 2023, os museus do país ficaram em segundo lugar como as instituições culturais mais visitadas do mundo, recebendo 6,7 milhões de visitantes . O primeiro lugar ficou com o museu do Louvre, em Paris, com 8,8 milhões de visitantes.

Com um complexo de 54 museus públicos fundados pelo Papa Júlio II em 1506, o Vaticano possui um acervo com mais de 70 mil obras de artes , mas apenas cerca de 20 mil delas são expostas de forma simultânea.

Seu acervo abriga uma série de obras históricas de artistas como Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli e Pietro Perugino.

5. É o lar da Capela Sistina, onde acontece o conclave que elegerá o próximo papa

A eleição secreta que irá eleger o próximo papa, intitulada de conclave, acontece na Capela Sistina, localizada no Vaticano. Por conta do evento, o edifício será fechado ao público a partir do dia 28 de abril.

A capela, um dos pontos mais visitados por turistas, recebeu seu nome por conta do Papa Sisto IV, tendo sido construída entre 1473 e 1481.

Capela Sistina antes da chegada dos cardeais e do início do conclave no Vaticano em 2013, quando o papa Francisco foi eleito Crédito: AFP PHOTO/ OSSERVATORE ROMANO

Em 1508, o Papa Júlio II contratou Michelangelo para realizar as pinturas do teto, chamadas de afrescos, que foram concluídas apenas em 1512.

O pintor escolheu cenas do Antigo e do Novo Testamento da Bíblia, incluindo “A Criação de Adão”. Essa é a pintura mais famosa da capela, na qual Deus estende seu dedo para tocar a mão do primeiro homem.

6. Também possui um dos observatórios astronômicos mais antigos do mundo

Conhecido como Specola Vaticana, o observatório astronômico é um instituto de pesquisa científica fundado na metade do século 16, categorizando-se como um dos mais antigos do mundo.

O edifício foi construído no período de regência do Papa Gregório XIII, quando o pontífice convidou astrônomos e matemáticos jesuítas do Colégio Romano para reformar o calendário. Essa ação marcou o Vaticano como um dos apoiadores dos avanços científicos do mundo.

Conhecido como Specola Vaticana, o observatório recebe visitantes até hoje Crédito: Divulgação/Vaticano

Pode-se visitar o Specola Vaticana localizado no Castel Gandolfo a partir de 250 euros (R$ 1.647) em visitas guiadas de até 25 pessoas. Os ingressos são adquiridos no site oficial da instituição.

7. Existe uma passagem secreta que conecta o Vaticano ao Castelo de Santo Ângelo

Nas costas da Basílica de São Pedro, existe o Castelo de Santo Ângelo, um mausoléu construído entre 100-136 d.C. e convertido em castelo papal no século 14. Embora esteja fora dos muros do Vaticano, ele se conecta ao país por meio de uma passagem secreta.

Intitulada de Passetto di Borgo, a passagem foi construída por Papa Nicolau III tendo sido concluída em 1277. Ao longo da história, alguns papas já utilizaram a passagem para escapar de monarcas.

Passetto di Borgo conecta Vaticano a Roma Crédito: Divulgação/Vaticano

Um deles foi o Papa Clemente VII, que escapou do massacre da Guarda Suíça pelas mãos do exército do Imperador Romano Carlos V em 1527.

8. O país é considerado Patrimônio Mundial Cultural da Unesco

Em 1984, a Unesco concedeu o reconhecimento de Patrimônio Mundial Cultural ao Vaticano por ser um dos lugares mais importantes para o catolicismo e por seu acervo de obras-primas artísticas e arquitetônicas.

Entre elas, a Brasília de São Pedro, erguida sobre um antigo cemitério romano e também sobre o túmulo do apóstolo de mesmo nome.

9. A biblioteca do Vaticano é mais extensa que uma maratona

Localizada dentro do complexo de Museus do Vaticano, a Biblioteca do país abriga um dos maiores acervos de livros do mundo com cerca de 1,1 milhão de livros impressos e 75 mil manuscritos históricos.

Fundada em 1475 pelo Papa Sisto IV, o local abriga um dos maiores arquivos de textos em latim, grego e hebraico.

Biblioteca é conhecida por ter uma sala secreta com documentos históricos Crédito: Divulgação/Vaticano

Também é maior que uma maratona com um total de 42 km de extensão, maior que uma maratona. Seu acervo recebe anualmente cerca de 6 mil livros, sendo um recurso importante para acadêmicos do mundo inteiro.

10. Possui duas línguas oficiais

O Vaticano tem dois idiomas oficiais. O primeiro deles é o latim, a língua oficial da Igreja, que aparece em documentos da Santa Sé e é utilizado em algumas missas.

Há ainda o italiano, a língua mais falada no dia a dia do Estado localizado no centro de Roma.

Em 2014, o Papa Francisco retirou o latim como língua oficial dos encontros mundiais de bispos no país e pôs o italiano no lugar.

Apesar disso, o Vaticano é um dos poucos, senão o único, país que conta com caixas eletrônicos configurados em latim.

