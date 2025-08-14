Fortaleza recebe imagem de São Miguel Arcanjo nesta quinta-feira, 14

Fortaleza recebe imagem de São Miguel Arcanjo e dá início a Quaresma de alcance histórico / Crédito: Reprodução/Instituto Hesed

A capital cearense se prepara para viver um momento de fé nesta quinta-feira, 14, com a chegada da imagem oficial de São Miguel Arcanjo, conduzida pelo Instituto Hesed, dentro de uma peregrinação que vai percorrer todas as regiões do Brasil. Leia também | Protesto de Agentes Comunitários de Saúde termina em confronto com a Polícia no Palácio da Abolição



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A jornada começou no final de julho, em Santa Bárbara d’Oeste (SP), e seguirá pelos próximos meses passando por cidades de todas as regiões do País. Em Fortaleza, a chegada da imagem coincide com a abertura da tradicional Quaresma de São Miguel, período de 40 dias dedicado à oração, penitência e consagração. O ícone sagrado, vindo do Monte Gargano, na Itália, local reconhecido desde os primeiros séculos do cristianismo como santuário das aparições do arcanjo, foi entronizado no último dia 12 no Congresso Nacional, em Brasília, durante cerimônia que reuniu autoridades civis, líderes religiosos e milhares de fiéis. Na ocasião, São Miguel foi proclamado “comandante espiritual da Nação”, marco que inaugura uma mobilização católica de caráter nacional. Programação em Fortaleza A acolhida terá início às 19h no Mosteiro Rainha dos Anjos e São José, sede do Instituto Hesed, com transmissão ao vivo para todo o país. A agenda inclui Santa Missa às 22h, pregação à meia-noite com a Irmã Edwiges Maria, adoração com oração por cura e libertação, recepção solene da imagem às 3h30, pregação com a Irmã Maria Raquel às 6h e encerramento com Santa Missa às 7h30.