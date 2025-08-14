Fortaleza recebe imagem de São Miguel Arcanjo nesta quinta-feira, 14

Fortaleza recebe imagem de São Miguel Arcanjo nesta quinta-feira, 14A jornada que teve início em julho, visa levar a imagem de São Miguel Arcanjo para diversos estados do Brasil
A capital cearense se prepara para viver um momento de fé nesta quinta-feira, 14, com a chegada da imagem oficial de São Miguel Arcanjo, conduzida pelo Instituto Hesed, dentro de uma peregrinação que vai percorrer todas as regiões do Brasil.
A jornada começou no final de julho, em Santa Bárbara d’Oeste (SP), e seguirá pelos próximos meses passando por cidades de todas as regiões do País. Em Fortaleza, a chegada da imagem coincide com a abertura da tradicional Quaresma de São Miguel, período de 40 dias dedicado à oração, penitência e consagração.
O ícone sagrado, vindo do Monte Gargano, na Itália, local reconhecido desde os primeiros séculos do cristianismo como santuário das aparições do arcanjo, foi entronizado no último dia 12 no Congresso Nacional, em Brasília, durante cerimônia que reuniu autoridades civis, líderes religiosos e milhares de fiéis.
Na ocasião, São Miguel foi proclamado “comandante espiritual da Nação”, marco que inaugura uma mobilização católica de caráter nacional.
Programação em Fortaleza
A acolhida terá início às 19h no Mosteiro Rainha dos Anjos e São José, sede do Instituto Hesed, com transmissão ao vivo para todo o país. A agenda inclui Santa Missa às 22h, pregação à meia-noite com a Irmã Edwiges Maria, adoração com oração por cura e libertação, recepção solene da imagem às 3h30, pregação com a Irmã Maria Raquel às 6h e encerramento com Santa Missa às 7h30.
Movimento de renovação da fé
Segundo o Instituto Hesed, a peregrinação busca promover a consagração de todas as dioceses brasileiras a São Miguel Arcanjo, com aprovação de cada bispo local, confiando ao arcanjo a proteção espiritual das famílias, das autoridades e da missão evangelizadora no país.
Relatos históricos reforçam a devoção: durante a Revolução Constitucionalista, em 1932, populares da cidade de São Miguel Arcanjo (SP) afirmam que o santo teria aparecido ao comandante das tropas pedindo o fim dos combates. Naquele mesmo dia, foi assinado um armistício, coincidindo com a data litúrgica do arcanjo.
Roteiro nacional
14/08 – Fortaleza (CE) – Vigília de abertura da Quaresma de São Miguel
15/08 – Criciúma (SC) – Santuário do Sagrado Coração, Içara
05/09 – Palmas (TO) – Praça dos Girassóis
12/09 – Rio de Janeiro (RJ) – Santuário Nossa Senhora de Fátima, Recreio dos Bandeirantes
29/09 – São Miguel Arcanjo (SP) – Encerramento nacional
Dimensão espiritual e solidária
Cada etapa contará com vigília noturna, procissão, apresentações artísticas e momentos de oração. Os organizadores também pedem que cada participante leve 1kg de alimento não perecível, destinado a instituições sociais da região.
Serviço
Data:14 de agosto
Local: Avenida Dionísio Leonel Alencar, 1443 – Parque Santa Maria, Fortaleza (CE)
Horário: acolhida terá início às 19h
