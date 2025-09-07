Milhares de fiéis celebram a canonização do primeiro santo millennial no Vaticano

Milhares de pessoas se reuniram neste domingo(7) no Vaticano para celebrar a canonização do primeiro santo da geração millennial, o italiano Carlo Acutis, um adolescente conhecido como o "influenciador de Deus", que morreu com apenas 15 anos. Durante a missa solene, que começou às 10h locais (5h em Brasília) na Praça São Pedro, o papa Leão XIV declarou oficialmente santo Acutis, o "ciberapóstolo", já que dedicou grande parte de sua vida a divulgar a fé católica na internet.

Na cerimônia, o pontífice também canonizou outro italiano que faleceu ainda jovem, o estudante Pier Giorgio Frassati (1901-1925), apaixonado por alpinismo, conhecido por seu compromisso social e espiritual. Segundo o papa, o exemplo de ambos é "um convite dirigido a todos nós, especialmente aos jovens, para não desperdiçar a vida, mas orientá-la para o alto e transformá-la em uma obra-prima". Sob um sol radiante e um importante esquema de segurança, cerca de 80.000 pessoas, segundo o Vaticano, muitas delas jovens, reuniram-se na praça. Muitas carregavam bandeiras de seus países ou imagens de Acutis. "Estou contente por ver tantos jovens!", disse o papa Leão XIV, poucos minutos antes do início da cerimônia.

A canonização de Acutis, que morreu de leucemia em 2006, deveria ocorrer em 27 de abril, mas foi adiada devido à morte do papa Francisco. Acutis era muito talentoso em informática e criou uma exposição digital sobre os milagres eucarísticos. "Carlo Acutis foi um exemplo para mim, porque soube combinar sua vida cotidiana — a escola, o futebol e sua paixão pela informática — com uma fé inabalável", disse à AFP Filippo Bellaviti, de 17 anos, natural de Vignate, perto de Milão.

Nascido em Londres em 1991, no seio de uma família italiana abastada e pouco praticante, Acutis cresceu em Milão e mostrou desde muito cedo grande fervor religioso. Foi beatificado em 2020, e o Vaticano lhe atribui dois milagres que o qualificaram para ser canonizado: a cura de um menino brasileiro com uma rara condição no pâncreas e a de uma estudante costarriquenha gravemente ferida em um acidente. Em Assis, onde o túmulo de Acutis atrai todos os anos centenas de milhares de peregrinos e curiosos, a diocese instalou telões para acompanhar a cerimônia.

"Eu sei que muitos virão, muitos assistirão pela televisão (...). E tenho certeza de que Carlo agradece a todos", declarou sua mãe, Antonia Salzano, em um vídeo publicado neste sábado pela Diocese de Assis. Com cerca de um milhão de visitantes em 2024, esta diocese registra o aumento contínuo da presença no Santuário do Despojamento, onde o corpo do adolescente de face rechonchuda e cabelos escuros repousa em jeans, tênis Nike e roupas esportivas. - "Processo" muito rápido -