Quais foram todos os papas da Igreja Católica? Veja lista completa

Ao todo, já existiram mais de 250 papas ao longo de mais de dois mil anos de história. O POVO separou uma lista com os nomes de todos os pontífices da história, começando por aquele que é considerado o primeiro papa.

Quem foi o primeiro papa da Igreja Católica?

Segundo a tradição cristã, o primeiro papa da Igreja Católica foi São Pedro, um dos doze apóstolos de Jesus Cristo. Ele foi escolhido por Jesus para liderar sua Igreja, conforme descrito no Evangelho de Mateus: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja" (Mt 16,18).

São Pedro exerceu seu ministério principalmente em Roma, onde acabou sendo martirizado por volta do ano 64 d.C., durante as perseguições do imperador Nero. Por isso, Roma é considerada até hoje o centro do catolicismo, e o papa é chamado de Bispo de Roma.

A Basílica de São Pedro, no Vaticano, foi construída sobre o local onde se acredita que ele tenha sido enterrado.