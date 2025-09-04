Canonização de Carlo Acutis: veja programação e onde assistir

Primeiro santo millennial será canonizado no dia 7 de setembro. / Crédito: Luca Prizia / AFP

Carlo Acutis, conhecido como “padroeiro da internet”, será canonizado em 7 de setembro de 2025. O jovem ítalo-britânico morreu em 2006, aos 15 anos, em decorrência de leucemia e ganhou notoriedade mundial por sua fé e uso da tecnologia na evangelização. O processo de canonização foi anunciado pelo Papa Leão XIV em junho deste ano.

Sexta-feira (5/9) Missa às 20h e Festa Italiana das 18h às 22h.

Sábado (6/9) Missa às 12h, seguida da Festa Italiana até às 22h.

Domingo (7/9) 5h30: transmissão da canonização ao vivo, presidida pelo Papa Leão XIV, direto do Vaticano.



10h: Missa solene.



Das 15h às 22h: Festa Italiana e apresentações musicais. Programação em Campo Grande (MS) A Paróquia São Sebastião, em Campo Grande, também terá uma semana intensa de atividades.