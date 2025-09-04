Canonização de Carlo Acutis: veja programação e onde assistir"Padroeiro da internet" será canonizado no dia 7 de setembro, com celebrações no Vaticano e em paróquias no Brasil. Veja horários e saiba mais informações sobre Carlo Acutis
Carlo Acutis, conhecido como “padroeiro da internet”, será canonizado em 7 de setembro de 2025. O jovem ítalo-britânico morreu em 2006, aos 15 anos, em decorrência de leucemia e ganhou notoriedade mundial por sua fé e uso da tecnologia na evangelização.
O processo de canonização foi anunciado pelo Papa Leão XIV em junho deste ano.
O primeiro milagre atribuído ao beato ocorreu em Campo Grande (MS), em 2013, quando um menino brasileiro de três anos foi curado após tocar em uma relíquia de Carlo.
Leia mais
Canonização de Carlo Acutis: onde assistir
A cerimônia de canonização é realizada pelo papa Leão XIV e será transmitida ao vivo, a partir das 5h30min (horário de Brasília).
- Online: canal Vatican News no YouTube.
- Presencial: em paróquias pelo Brasil, como a Paróquia Universitária São Carlo Acutis (SP) e a Paróquia São Sebastião (MS).
Programação em Santo Amaro (SP)
A Paróquia Universitária Beato Carlo Acutis, localizada no campus do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, em Santo Amaro, organizou uma série de eventos.
Sexta-feira (5/9)
Missa às 20h e Festa Italiana das 18h às 22h.
Sábado (6/9)
Missa às 12h, seguida da Festa Italiana até às 22h.
Domingo (7/9)
- 5h30: transmissão da canonização ao vivo, presidida pelo Papa Leão XIV, direto do Vaticano.
- 10h: Missa solene.
- Das 15h às 22h: Festa Italiana e apresentações musicais.
Programação em Campo Grande (MS)
A Paróquia São Sebastião, em Campo Grande, também terá uma semana intensa de atividades.
De terça (2/9) a sábado (6/9)
“Hora da Graça” às 18h30, seguida de missa às 19h.
Quinta-feira (4/9)
Vigília com adoração ao Santíssimo, às 20h.
Sexta-feira (5/9)
Noite da Juventude, às 20h.
Sábado (6/9)
Noite Mariana, às 20h.
Domingo (7/9)
- 5h: Café da manhã comunitário.
- 5h30: transmissão ao vivo da canonização, direto do Vaticano.
- 8h30: Procissão da Capela do Milagre até a Igreja Matriz.
- 9h: Veneração da relíquia.
- 10h: Missa de ação de graças.
- 11h30: Almoço no salão da Divina Providência.
Serviço - Canonização de Carlo Acutis
- Data: 7 de setembro de 2025
- Horário: a partir das 5h30 (Brasília)
- Onde assistir: Vatican News no YouTube
Leia mais
-
Relação de novo papa com os latinos pode agilizar canonização de cearenses, diz arcebispo
-
Reconhecimento de milagres e de fiéis pode favorecer canonização de papa Francisco, diz padre
-
Supostos fios de cabelo de Carlo Acutis, o "padroeiro da internet", são leiloados por até R$ 13 mil
-
Beato Carlo Acutis: Papa reconhece 2º milagre do Padroeiro da Internet