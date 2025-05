Relação de novo papa com os latinos pode agilizar canonização de cearenses, diz arcebispo

O cardeal Prevost, agora papa Leão XIV, esteve a frente da diocese de Chiclayo, no Peru e tem uma forte ligação com a América Latina, e segundo dom Gregório, facilitará dos países latinos com o pontífice

Na quarta votação do conclave, a terceira desta quarta-feira, o cardeal Robert Prevost, dos Estados Unidos, foi eleito papa e escolheu o nome Leão. E para além de sua nacionalidade americana, o novo papa também tem nacionalidade peruana, tendo uma forte ligação com o povo latino pelo tempo que atuou como arcebispo de Chiclayo, no Peru.

No programa O POVO da Tarde, da rádio O POVO CBN, a jornalista Maísa Vasconcelos conversou com o arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, que falou sobre o eleito e as expectativas para o pontificado de Leão XIV e como será a relação do pontífice com o estado do Ceará.