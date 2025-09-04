Carlo Acutis será santo a partir de 7/9; saiba o que é canonização

Carlo Acutis será santo a partir do dia 7; entenda o que é canonizaçãoPrimeiro santo millennial, conhecido como "influenciador de Deus", terá canonização celebrada em 7 de setembro e contará com homenagens no Brasil
A Igreja Católica confirmou a canonização de Carlo Acutis para o dia 7 de setembro, em cerimônia presidida pelo papa Francisco no Vaticano.
O jovem italiano, que morreu aos 15 anos em 2006, será reconhecido oficialmente como santo, tornando-se o primeiro millennial a receber esse título.
O que é canonização
A canonização é o rito pelo qual a Igreja Católica declara uma pessoa como santa, reconhecendo que ela viveu a fé de forma exemplar e pode interceder por aqueles que oram em seu nome.
O processo passa por várias etapas: o candidato é declarado Servo de Deus, depois Venerável, seguido da Beatificação — que exige um milagre comprovado — e, por fim, a canonização, que requer o reconhecimento de um segundo milagre.
Esse percurso pode durar décadas ou até séculos, com investigações rigorosas conduzidas pela Congregação para as Causas dos Santos, no Vaticano.
Quem foi Carlo Acutis
Carlo Acutis gostava de videogames, amava pizza e tinha uma paixão especial pela internet. Mas, ao contrário da maioria dos adolescentes da sua geração, usava o computador não para se exibir, mas para evangelizar.
Criou sites que catalogavam milagres e partilhava sua fé em fóruns online, sempre com um jeito simples de explicar o que acreditava.
Foi assim que ganhou os apelidos de “influenciador de Deus” e “ciberevangelista”, tornando-se uma figura única na Igreja Católica.
Morreu em 2006 vítima de uma leucemia fulminante e foi beatificado em 2020, após o reconhecimento de um milagre no Brasil.
O primeiro milagre atribuído a ele ocorreu em Campo Grande (MS), quando um menino com uma rara doença congênita foi curado após o contato com uma relíquia de Carlo.
O segundo, reconhecido recentemente pelo Vaticano, envolveu a cura de uma jovem na Costa Rica após um grave acidente. Esses eventos permitiram que seu nome fosse incluído no cânon oficial da Igreja.
A canonização de Carlo Acutis
No dia 7 de setembro, o papa Leão XIV presidirá a cerimônia de canonização no Vaticano, às 5h30 (horário de Brasília). A celebração será transmitida ao vivo em diversas comunidades católicas, inclusive no Brasil.
Em Santo Amaro (SP), a Paróquia Universitária Beato Carlo Acutis — a primeira no mundo dedicada a ele — passará a se chamar oficialmente Paróquia Universitária São Carlo Acutis após a missa solene presidida por Dom José Negri, bispo da Diocese de Santo Amaro.