Carlo Acutis será santo a partir de 7/9; saiba o que é canonização

Carlo Acutis se torna o primeiro santo do século 21. Canonização acontece neste domingo, 7 de setembro de 2025. / Crédito: TIZIANA FABI / AFP

A Igreja Católica confirmou a canonização de Carlo Acutis para o dia 7 de setembro, em cerimônia presidida pelo papa Francisco no Vaticano. O jovem italiano, que morreu aos 15 anos em 2006, será reconhecido oficialmente como santo, tornando-se o primeiro millennial a receber esse título.

Leia mais Carlo Acutis, o santo millennial: conheça milagre reconhecido no Brasil Sobre o assunto Carlo Acutis, o santo millennial: conheça milagre reconhecido no Brasil O que é canonização A canonização é o rito pelo qual a Igreja Católica declara uma pessoa como santa, reconhecendo que ela viveu a fé de forma exemplar e pode interceder por aqueles que oram em seu nome. O processo passa por várias etapas: o candidato é declarado Servo de Deus, depois Venerável, seguido da Beatificação — que exige um milagre comprovado — e, por fim, a canonização, que requer o reconhecimento de um segundo milagre. Esse percurso pode durar décadas ou até séculos, com investigações rigorosas conduzidas pela Congregação para as Causas dos Santos, no Vaticano.

Quem foi Carlo Acutis

Carlos Acutis era apaixonado por tecnologia e usava a internet para evangelizar, o que lhe rendeu os apelidos de "influenciador de Deus" e "ciberevangelista". Crédito: Reprodução/Site oficial da Associação Carlo Acutis Carlo Acutis gostava de videogames, amava pizza e tinha uma paixão especial pela internet. Mas, ao contrário da maioria dos adolescentes da sua geração, usava o computador não para se exibir, mas para evangelizar. Criou sites que catalogavam milagres e partilhava sua fé em fóruns online, sempre com um jeito simples de explicar o que acreditava.

Foi assim que ganhou os apelidos de “influenciador de Deus” e “ciberevangelista”, tornando-se uma figura única na Igreja Católica.

>> SIGA o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp Morreu em 2006 vítima de uma leucemia fulminante e foi beatificado em 2020, após o reconhecimento de um milagre no Brasil.