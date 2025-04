Reconhecimento de milagres e de fiéis pode favorecer canonização de papa Francisco, diz padre

Conforme o padre Rafhael Silva Maciel , pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese , em Fortaleza , além da comprovação de milagres, o clamor popular influencia na abertura do processo.

Na ocasião, padre Rafhael se lembrou que uma multidão no funeral do papa João Paulo II pedia “Santo súbito, ou seja, que seja proclamado santo imediatamente”. O sacerdote contou que também é necessário esperar ao menos cinco anos após a morte do candidato para iniciar o processo de canonização.

“Assim como os outros papas, a história nos dirá, e o povo de Deus com a sua devoção ao Santo Padre também dirá a partir de se aparecerem graças alcançadas, claro, certamente o povo de Deus não deixará [passar]. O senso comum dos fiéis dirá para a igreja: 'Esse Papa, nós também o queremos como um modelo de vida cristã'”, explicou em entrevista à edição especial do O POVO News neste sábado, 26.

Embora reconheça a santidade de Francisco, o pároco ressalta que o processo de canonização precisa seguir curso natural, respeitando o tempo e a devoção dos fiéis.

“Nós podemos acreditar na santidade do Papa Francisco. Agora, se ele chegará às honras dos altares e será colocado um dia como João Paulo II, como Paulo VI, como João XXIII, os papas mais próximos a nós, isso aí nós iremos aguardar. Certamente o tempo dirá. Eu não duvidaria, mas vamos aguardar. Com o tempo a sabedoria do povo, nesse sentido, falará alto no momento certo”, diz padre Rafhael.

Canonização

Antes de um candidato ser declarado santo, o Dicastério das Causas dos Santos — departamento do Vaticano responsável pelo processo de beatificação e canonização — realiza um longo e detalhado processo de investigação. Nesse percurso, autoridades e especialistas do Vaticano analisam a vida dos candidatos e estudam atentamente seus escritos.