Novas pistas na busca por tesouro pirata milionário perdido há 300 anos

Você gosta de histórias de piratas , é aventureiro e bom em resolver mistérios ? Então, riquezas insondáveis lhe aguardam no Oceano Índico. Se você conseguir decifrar o criptograma secreto do infame pirata La Buse ("O Abutre", em tradução livre do francês), um " tesouro de tirar o fôlego" pode estar esperando por você.

A nau portuguesa passava pela região em 1721, totalmente carregada com tesouros de Goa e das colônias portuguesas na costa oeste da Índia, com destino a Lisboa.

Trata-se da nau Nossa Senhora do Cabo, que La Buse e seus camaradas saquearam na Ilha da Reunião há cerca de 300 anos. Sem dúvida, uma peça importante do quebra-cabeça.

É precisamente nesse local que os pesquisadores acreditam ter encontrado os destroços do Nossa Senhora do Cabo, escondidos sob cascalho e areia.

A ilha, com aproximadamente 60 quilômetros de comprimento e cinco de largura, com seu porto natural, era um esconderijo ideal para piratas, por ser perto o suficiente da popular rota comercial entre a Europa e a Ásia e longe o suficiente dos controles coloniais.

Mais de 3 mil artefatos recuperados

Os cientistas Brandon Clifford e Mark Agostini, do Centro de Preservação de Naufrágios Históricos de Massachusetts, levaram 16 anos para identificar os destroços. Eles analisaram a construção do navio e a compararam com os destroços encontrados, assim como fizeram com os registros históricos e os artefatos encontrados.

No total, os pesquisadores recuperaram cerca de 3,3 mil artefatos do fundo do mar, incluindo moedas de ouro e porcelanas valiosas, além de objetos sagrados feitos de marfim e madeira, como uma estátua da Virgem Maria e um crucifixo.