Gatos x catnip: do efeito estimulante ao uso como repelente felino

A atração dos gatos pela planta foi característica até na hora da construção do termo. Enquanto a palavra “Nepeta” vem do grego, possível referência à cidade Nepete (hoje Nepi, na Itália), a escolha por “cataria” deriva do latim para “herba catti”, ou erva dos gatos.

As cenas em que os gatos parecem “intoxicados” e se esfregam nas folhas, roçando a pelagem no chão, também não são uma unanimidade entre os próprios felinos. De acordo com artigo publicado na revista Scientific American , “cerca de 70 a 80% dos gatos exibem esse comportamento na presença da planta”.

De acordo com Amanda Alano, médica veterinária especializada em medicina e comportamento felino, os efeitos do catnip “geralmente começam a aparecer entre três e seis meses de idade” do gato.

A erva-gateira pode ser encontrada na forma líquida (spray), desidratada ou adquirindo a própria planta. Em sua recomendação, Amanda indica a erva desidratada, por sua “boa concentração de nepetalactone”, a substância responsável pelo efeito de euforia nos felinos.

“A planta possui a maior concentração dessa substância, porém para alguns gatos mais sensíveis pode excitar demais e desencadear algum comportamento agressivo”, alerta.

“Então, se você tem casa com vários gatos e for usar o catnip neles pela primeira vez, é melhor usar com eles em ambientes separados, para ver como cada um vai reagir”, diz. “Se for tudo bem, aí sim podem usar juntos”.

Entre os benefícios, Natália completa que "a principal indicação do catnip é para promover redução de estresse comportamental nos gatos". Entre os exemplos, considera-se uma ajuda "na interação com brinquedos e móveis novos", "a adaptação a um ambiente novo" e também a "um membro novo da familia".

Repelente felino

Tradução: Contato com a planta, que possui a substância nepetalactone; o aroma libera endorfina, causando bem-estar no felino; o gato se esfregará na erva-gateira, cobrindo-se com os compostos da planta e se protegendo dos mosquitos

A defesa contra os mosquitos também parece ser um dos efeitos da catnip aos felinos, segundo artigo no periódico Science Advances, intitulado “The characteristic response of domestic cats to plant iridoids allows them to gain chemical defense against mosquitoes”.

Na prática, o comportamento de fricção dos gatos permite a transferência da substância nepetalactol para os rostos e cabeças, repelindo o mosquito Aedes albopictus.

Apesar da pesquisa ter apresentado testes do efeito repelente apenas no A. albopictus, a produção ainda espera que outras espécies de mosquito sejam afetadas, incluindo o Aedes aegypti, vetor comum da febre amarela, dengue e zika.

“Esfregar o rosto contra fontes vegetais do repelente ajudará a proteger o rosto e a cabeça do animal, já que a boca, as pálpebras, as orelhas e o nariz dos felinos têm relativamente pouca pelagem e, portanto, são alvos fáceis para os mosquitos”, explica o estudo.

Efeitos do erva-gateira como repelente:

O gato entra em contato com as folhas, que possuem a substância nepectalactone (composto encontrado na erva-do-gato); Ao sentir o aroma, o felino é estimulado pelo sistema olfativo e recebe uma sensação de bem-estar; Com a ativação, o gato poderá se esfregar nas folhas, rolando repetidamente no chão; Ao se esfregar, o gato é coberto pelos compostos da planta, o que ajuda a protegê-lo das picadas de mosquitos.



Alternativas à erva-gateira (quadro)

Confira outras plantas com efeitos semelhantes ao catnip, indicadas pela médica veterinária Amanda Alano:

Silvervine (Actinidia polygama): é o famoso matatabi, pode afetar até gatos que não respondem ao catnip, sendo uma boa alternativa.

Valeriana (Valeriana officinalis): pode ter efeito um pouco sedativo.

Tatarian honeysuckle (Lonicera tatarica): também atrai e estimula alguns gatos.

