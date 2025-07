Fortaleza: Marinha faz resgate de indiano que passou mal dentro de navio japonês

Editora-adjunta do Portal O POVO Online

Sara Oliveira Editora-adjunta do Portal O POVO Online

/ Crédito: Marinha do Brasil

Um indiano de 54 anos precisou ser retirado de um navio mercante japonês que estava a 259 quilômetros de Fortaleza. O homem, de acordo com a Marinha do Brasil, apresentava quadro clínico de insuficiência cardíaca e a embarcação solicitou assistência médica quando passava próximo da Capital. Resgate aconteceu no domingo, 6.

De acordo com a Marinha do Brasil, a operação de busca e salvamento foi coordenada pelo Salvamar Nordeste. "O paciente foi inicialmente atendido por serviço de telemedicina e, em seguida, resgatado e transportado, em segurança, até a capital cearense, onde recebeu atendimento médico adequado em um hospital", informou em nota.