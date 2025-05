Dormir com seu cachorro faz bem? Saiba tudo sobre o hábito

A presença dos animais no quarto não é um grande problema, mas na cama é diferente; entenda motivos / Crédito: Reprodução/Meruyert Gonullu/Pexels

Dormir com o cachorro é um hábito comum entre tutores que buscam conforto e companhia na hora do descanso. A presença do pet pode transmitir aliviar o estresse e até melhorar a qualidade do sono para algumas pessoas. Mas será que esse costume é realmente saudável? Um estudo realizado pela Clínica Mayo de Phoenix em 2017 analisou o impacto da presença de cães no quarto e descobriu que dormir com o pet no mesmo ambiente pode até trazer benefícios emocionais. No entanto, pode trazer alguns problemas, como quando há o acesso à cama dos tutores.

Antes de decidir se deve ou não dividir a cama com o animal, é importante considerar tanto os aspectos afetivos quanto os impactos na saúde e no comportamento. O POVO consultou uma veterinária especialista em bem-estar e comportamento canino para esclarecer algumas questões. Existem benefícios em dormir com o pet? O estudo realizado com 40 cães adultos e seus tutores revelou que, ao dormir no mesmo ambiente com seus animais, tanto os humanos quanto os cães apresentaram boa qualidade de sono. Durante a pesquisa, os cães usaram um rastreador de atividade chamado Fitbark, enquanto os tutores utilizaram o Actiwatch 2, ambos dispositivos que monitoram o sono e os movimentos. Dormir no mesmo ambiente? Sim. Já na mesma cama… Os resultados mostraram que, em média, tanto os humanos quanto os cães atingiram uma eficiência de sono considerada satisfatória ao dormir no mesmo ambiente.

Mas apesar dos resultados positivos, o estudo revelou que os tutores dormiram melhor quando sozinhos, enquanto os cães apresentaram desempenho semelhante. O estudo concluiu que a presença dos animais no quarto não parecia ser um grande problema para o sono, mas na cama era outra história. Por isso, mesmo que o hábito traga conforto emocional, há fatores que merecem ser avaliados. Para Maria Daiane, veterinária e especialista em bem-estar e comportamento canino, o ganho emocional que esse contato na hora do sono oferece pode ser alcançado de outras maneiras, e os riscos tendem a ser maiores do que as vantagens.

“O único benefício que tem um cachorro dormir com seu tutor é a produção de dopamina”, afirma. Mas ela explica que essa sensação de bem-estar pode ser estimulada em outros momentos do dia, como deixando o cão manifestar seus comportamentos naturais, dando carinho, fazendo massagem, etc. LEIA TAMBÉM | 10 vantagens de ter mais de um cachorro em casa Dormir com meu cachorro na cama faz mal? Em termos de saúde, o risco para os humanos está relacionado à higiene: pelos, pulgas e possíveis zoonoses (doenças transmitidas entre animais e humanos) podem afetar pessoas com alergias, imunidade baixa ou problemas respiratórios.

Em relação ao cachorro, a veterinária alerta que o hábito pode levar, mesmo que de forma involuntária, a restrições no comportamento natural do animal. Segundo ela, muitos tutores passam a controlar excessivamente a rotina do pet por receio de sujeira ou contaminação. “Quando você decide dormir com cachorro, você geralmente proíbe o cachorro de ser cachorro, porque você tá com medo dele te passar alguma doença”, afirma. Ela explica que esse medo acaba influenciando atitudes cotidianas, como impedir o cão de se sujar ou brincar ao ar livre. “E isso traz também muitos malefícios para os cães, porque um cachorro que não pode se comportar feito um cachorro, vai ficar estressado. Se o cachorro ficar estressado, logo ele vai ter problemas comportamentais”, explica Daiane.