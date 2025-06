Pesquisa mostra que os oceanos estão mudando de cor; entenda o que está acontecendo

A mudança na cor dos oceanos, visível até do espaço, revela impactos crescentes da crise climática e ameaça a vida marinha em escala global

O fenômeno, que ocorre de forma acelerada em diversas partes do planeta, não é somente um detalhe visual captado por satélites — é um sintoma visível da crise climática em curso.

Segundo uma série de estudos recentes, o verde está substituindo o azul em grandes áreas marítimas, especialmente nas regiões próximas aos polos, refletindo mudanças profundas na composição biológica e na temperatura das águas.

A descoberta está baseada em mais de duas décadas de dados de satélite analisados por pesquisadores do MIT e do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (Inpe), utilizando sensores do satélite Modis da Nasa.

Os resultados revelam que mais da metade da superfície oceânica global — cerca de 56% — sofreu alterações significativas em sua coloração desde 2002.