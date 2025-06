Gatos reconhecem cheiro dos tutores? Veja estudo sobre o tema

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Pesquisas anteriores sobre o reconhecimento humano por gatos mostraram que eles são capazes de discriminar vozes, interpretar o olhar de alguém para encontrar comida e mudar seu comportamento de acordo com a natureza emocional de uma pessoa —- que pode ser reconhecida pelo odor.

Leia também: Plantas "ouvem" abelhas e adoçam o néctar; entenda a audição vegetal

Divulgado nesta quarta-feira, 28, o estudo traz a informação que os pesquisadores apresentaram aos gatos 30 tubos de plástico com cotonetes embalsamados, um com o cheiro de seu tutor e outro com cheiro de uma pessoa do mesmo sexo de seu dono — que eles nunca conheceram — e um cotonete limpo.

Os palitos com algodão foram esfregados sob axilas, atrás da orelha e entre os dedos do pé do dono e ou do estranho.