Gatificação: como fazer sua casa mais segura aos gatos? Veja tipos e preços

Adaptar o lar aos hábitos felinos garante bem-estar, segurança e melhora a convivência com os humanos; saiba se seu gato é vertical ou horizontal

Mais do que uma tendência, "gatificar" o ambiente é uma forma de proporcionar conforto, segurança e estímulo físico e mental aos gatos.

Essas mudanças não precisam transformar sua casa em um playground felino improvisado. Existem opções estéticas e funcionais que respeitam a decoração do lar, mantendo o ambiente bonito e organizado. Há até empresas especializadas na criação de móveis para esse fim.

A maioria dos gatos transita entre os dois perfis, então, se for possível, ofereça opções variadas.

Antes de sair comprando acessórios, é importante entender o comportamento predominante do seu gato:

O ideal é que a casa já esteja adaptada antes da chegada do gato. Se não for possível, priorize os itens de segurança, como redes de proteção em janelas e sacadas. Em seguida, comece a enriquecer o ambiente com os acessórios:

Aposte na verticalização

A verticalização é um dos pilares da gatificação. Instale nichos, prateleiras e redes nas paredes, formando um circuito para o gato explorar. As torres também são ótimas aliadas, pois permitem escalar, arranhar e descansar.

Arranhadores são indispensáveis

Arranhar é um comportamento natural. Invista em arranhadores de chão, parede ou torres com áreas próprias para isso. Existem modelos com caminhas acopladas, funcionais e elegantes.

Criar esconderijos e túneis

Tocas, caixas e túneis são importantes para os gatos que preferem ficar mais próximos ao solo. Eles ajudam o animal a se sentir seguro e protegido.

LEIA TAMBÉM | Ter um pet 'vale' tanto quanto ganhar R$ 500 mil extras por ano ou se casar



Plante com segurança

Algumas plantas são seguras e agradam os gatos. Você pode cultivar erva-de-gato, hortelã, valeriana ou alecrim. Evite plantas tóxicas como lírios, comigo-ninguém-pode e espada-de-são-jorge.

Faça você mesmo

Você não precisa gastar muito. Prateleiras antigas, caixas de papelão e redes simples podem virar ótimos acessórios com um pouco de criatividade.

Cuidados essenciais não podem faltar na gatificação

Mesmo com todos os brinquedos e acessórios, alguns cuidados são indispensáveis:

Telar todas as janelas (inclusive basculantes);

Manter uma caixa de areia limpa e em local tranquilo;

Oferecer comedouros elevados e fontes de água corrente;

Manter o gato sempre dentro de casa, longe de riscos de brigas, doenças e atropelamentos.

Produtos para gatificar sua casa

O POVO selecionou algumas das melhores ofertas de itens essenciais para dar os primeiros passos na gatificação residencial, disponíveis. Confira:



Arranhador De Gatos C/ Brinquedo Guizo Poste Sisal

Ideal para escalar, descansar e afiar as unhas.

Preço: R$ 45,00

Onde comprar: Mercado Livre

Prateleiras para Gatos - Kit com 4 Unidades

Permite criar circuitos verticais em qualquer ambiente.

Preço: R$ 39,90

Onde comprar: Amazon

Rede Para Gatos

Perfeita para o pet observar o movimento externo com segurança.

Preço: R$ 39,90

Onde comprar: Amazon

Túnel Interativo para Gatos

Estimula o instinto explorador dos felinos Gatos horizontais (bush dweller).

Preço: a partir de R$ 19,90

Onde comprar: Shopee

Fonte de Água Automática

Garante hidratação constante com água corrente.

Preço: R$ 85,99

Onde comprar: Amazon

Cama Iglu para Gatos - 3 em 1

Refúgio ideal para gatos que preferem locais mais fechados.

Preço: R$ 60,71

Onde comprar: Amazon



Playground para Gato - 9pçs Mdf

Kit completo para brincadeiras; trazendo conforto e segurança para o pet.

Preço: R$ 299,00

Onde comprar: Shopee