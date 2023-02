Dia Mundial dos Gatos: veja cuidados para garantir a saúde dos felinos

Somente em Fortaleza, a população de gatos com donos passa de 209 mil. No Brasil todo, esse número salta para 22,1 milhões

O Dia Mundial do Gato é comemorado nesta sexta-feira, 17 de fevereiro. Eles são conhecidos por serem curiosos, brincalhões e independentes. Hoje, eles são as companhias preferidas de grande parte dos fortalezenses. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), somente em Fortaleza, a população de gatos com donos passa de 209 mil.

Esse número salta para 22,1 milhões, quando levado em consideração todo o País, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A veterinária Camila Pontes, que possui mestrado em Medicina Felina, explica que um dos principais problemas de saúde nos gatos ocorre em virtude de problemas renais.

Segundo ela, isso acontece porque “os gatos, diferente dos humanos e cães, têm menos células funcionais nos rins. Além disso, é natural deles, pela sua origem desértica, beberem pouca água. Então, tudo isso contribui para que eles desenvolvam problemas renais muito cedo”.

Alguns dos sintomas é que o animal fique mais apático, tenha vômito, diarreia, redução do apetite e perda de peso.

A profissional, no entanto, alerta que as doenças renais, muitas vezes, podem agir de forma silenciosa. Por isso, é importante que os donos fiquem de olho para ver se os gatos estão ingerindo bastante água. Além disso, ela pontua a necessidade dos animais fazerem uma visita a clínicas veterinárias de forma recorrente.

Campanha de vacinação antirrábica animal. Na foto: Gato . Foto: Thiara Nogueira, em 09/11/12 (Foto: THIARA NOGUEIRA)



O que gatos devem comer?

“O ideal é que a alimentação seja ração seca super premium e sachês. Outros petiscos que podem ser dados são algumas frutas como melão e melancia” orienta a veterinária Camila Pontes.

Sobre a questão da hidratação, ela diz que existem várias estratégias para estimular os gatos a beberem mais água. "Uma delas são as fontes de água, eles adoram água em movimento. Os próprios sachês, que hidratam bastante e são um alimento completo”, indica a veterinária.

“Sempre utilize potes de água em todos os cantos da casa, principalmente nos locais em que ele gosta de ficar. Sempre potes largos e rasos”, complementa.

Como diminuir o estresse dos gato quando levá-lo ao veterinário?

Levar os gatos ao veterinário costuma ser uma tarefa difícil para a maioria dos donos. De acordo com Camila Pontes, os gatos costumam ter muito medo da caixa de transporte. Para que isso não ocorra, o objeto tem que se tornar comum ao animal, tem que estar sempre disponível, não só quando for ao veterinário.

Outra dica é no caminho até a unidade de atendimento colocar uma toalha dentro do carro, na frente da caixa onde o animal está sendo transportado. Isso evita que o animal tenha uma visão periférica da área e acaba o deixando mais relaxado.

“Já no consultório, é importante nunca colocar a caixinha no chão. Os gatos gostam de altura e quando ficam em um lugar baixo se sentem ameaçados, ficam mais assustados”, diz a veterinária.



Dia Mundial dos Gatos: atendimento público e gratuito

É importante para a saúde do pet que ele seja levado periodicamente para o veterinário. Em Fortaleza é possível acessar o serviço público de atendimento nas unidades do VetMóvel e na Clínica Jacó, que são gerenciados pela Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa)

A prevenção por meio de consultas de rotina e de castração é sempre o melhor caminho para garantir uma saúde plena dos animais, conforme Marcel Girão, secretário de Proteção e Bem-estar Animal de Fortaleza.



Fofos, independentes e indomáveis. Assim são os gatos (Foto: Tatiana Fortes em 13/11/2019)



Serviço

VetMóvel no Cocó

Funcionamento: Segunda a sexta-feira

Período: A partir do dia 30/01 (segunda-feira)

Funcionamento: Das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas

Local: Praça Francisco Rodrigues Sancho (acesso pela Rua Gilberto Studart - Cocó)

VetMóvel na Granja Lisboa

Período: A partir do dia 10/01 (quinta-feira)

Funcionamento: Das 7h30min às 12 horas e das 13 às 16 horas (segunda a sexta-feira)

Local: Praça Santa Cecília (rua Cel. Virgílio Nogueira, 778 - Granja Lisboa)

Clínica Veterinária de Fortaleza - Jacó

Funcionamento: Das 8 às 17 horas (de segunda a sexta-feira)

Local: Avenida dos Paroaras, 60 (esquina com a Avenida da Saudade) - Passaré

