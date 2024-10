Por que os gatos miam mais para humanos do que para outros gatos

Para pedir a ração quando tem fome ele mia, para um semelhante as vezes rosna. Entenda porque os gatos miam mais para os humanos do que para outros gatos

O miado é a forma de comunicação dos gatos. Do mais pacato, quando ele quer um carinho, ao mais forte e um pouco mais agressivo quando quer distância, os miados dos gatos podem representar o que eles sentem no momento.

Aquele que de manhã cedo mia no seu ouvido pedindo ração é o mesmo que rosna quando vê um semelhante. Existe uma crença de que os gatos miam mais para os seres humanos do que para outros gatos. Pode-se dizer que este comportamento é característico dos bichanos, segundo especialistas.

Bezerra pontua ainda que a maneira como falamos e tratamos os felinos podem influenciar no comportamento deles. “A entonação e volume de voz com que nos dirigimos aos gatos são percebidas e compreendidas gerando aproximação ou até mesmo repulsa”, disse.

Convivência com humanos e com outros gatos

A veterinária Natália Carioca pontua ainda que conforme a convivência dos gatos com os humanos se torna mais forte, os felinos se tornam mais dependentes de seus tutores. “Do ponto de vista dos animais totalmente domiciliados – no caso gatos de apartamento –, ele depende única e exclusivamente do ser humano para colocar água ou comida no potinho, então eles vocalizam para alertar que querem comida nova. Quando a caixa de areia está suja, eles ficam miando ao lado da caixa para que a areia seja trocada”, explica.

Carioca diz ainda que os gatos desenvolvem uma relação mais íntima, principalmente com os tutores, e por meio do miado eles demonstram o que estão querendo e isso tem a ver com a forma como os tutores os tratam. “Hoje convivemos com gatos totalmente domiciliados, principalmente gatos de apartamento. Então quanto mais caseiro ele é, mais ele vai precisar desenvolver formas de ter o que ele quer, de conseguir o que ele precisa”, disse.