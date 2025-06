Dia de Santo Antônio é feriado? Por que é comemorado? Descubra

Comemorado em 13 de junho, o Dia de Santo Antônio não é feriado nacional. Saiba a origem da data, o significado do santo e locais em Fortaleza para celebrar

Celebrado nesta sexta-feira, 13, a data não é feriado nacional no Brasil . A folga é válida somente em municípios que têm o santo como padroeiro, de acordo com leis locais.

O Dia de Santo Antônio , famoso santo casamenteiro, é celebrado no dia 13 de junho . A fama surgiu a partir de relatos antigos: uma jovem desesperada por não conseguir pagar o dote do casamento teria rezado para ele e, milagrosamente, recebido moedas de ouro.

Nascido em Lisboa, Portugal, em 1195, com o nome de Fernando, o santo é conhecido mundialmente como Santo Antônio de Pádua .

Em Fortaleza , no Ceará, por exemplo, a data não é considerada feriado. O dia é marcado por homenagens religiosas e tradições populares em diversas regiões da Cidade.

A Igreja Católica escolheu o dia 13 de junho para homenagear Santo Antônio por ser a data de sua morte. Como é comum na tradição católica, as datas de falecimento dos santos são vistas como o momento de passagem para a vida eterna — ou seja, uma celebração de sua santidade.

Morreu aos 36 anos, em 13 de junho de 1231, em Pádua, na Itália, após uma crise de saúde causada por hidropisia (acúmulo anormal de líquidos no corpo).

Além disso, a comemoração de Santo Antônio marca o início das festas juninas, sendo uma das três datas católicas importantes do mês, ao lado do Dia de São João (24 de junho) e do Dia de São Pedro (29 de junho).

Santo Antônio: devoção popular e fama de casamenteiro

