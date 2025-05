Festa de Santo Antônio: veja quais cidades cearenses tem o santo como padroeiro

Junho se achega com o brilho, as cores, a fé e as tradições de suas festas — sejam elas religiosas ou não. E de cara, o mês se apresenta com o início dos festejos em honra a Santo Antônio, o primeiro dos três santos juninos celebrados pelos próximos 30 dias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia também: Barbalha: programação da Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio

O santo casamenteiro é o padroeiro de pelo menos 17 paróquias de 13 cidades do Ceará, sendo destaque em Barbalha, que de 29 de maio a 13 de junho é palco de uma das mais tradicionais festas culturais e religiosas do Estado.

A festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio é considerada patrimônio imaterial do Brasil e uma das maiores festividades do País, com início no dia 16 de maio a 13 de junho. Além de Barbalha, cidades como Araripe, Barro, Cariré, Chaval e Itaitinga também o tem como santo padroeiro, tendo programações diversas até o dia oficial da festa.

Leia também: Viva Santo Antonio: Da fé, do amor e da generosidade