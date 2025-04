Barbalha: programação da Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio

Comemoração em 2025 marca a abertura da 97ª edição da tradicional Festa de Santo Antônio , patrimônio imaterial do Brasil e uma das maiores celebrações religiosas e culturais do País, com início no dia 16 de maio a 13 de junho.

A Prefeitura de Barbalha , no Cariri cearense, a 548,3 km de distância de Fortaleza , divulgou nessa sexta-feira, 25, as atrações que farão parte da tradicional Noite das Solteironas e da Festa do Pau da Bandeira.

O evento tem início simbólico no dia 16 de maio, às 6 horas, com o aguardado Corte do Pau da Bandeira no Sítio Flores, que deve reunir centenas de carregadores que, depois da retirada da árvore, realizam o plantio de mudas para preservação ambiental.

A programação musical tem início no dia 30 de maio com o show do Padre Monteiro às 20h30min no Largo da Matriz. No dia 31 de maio, a cidade recebe a tradicional Noite das Solteironas, com Fábio Carneirinho e Luiz Fideles, também no Largo da Matriz, a partir das 20h30min.

A abertura oficial será no domingo, 1º de junho, com uma programação que começa às 5 horas com a Alvorada Festiva, seguida da Missa da Benção da Bandeira às 9 horas e o tradicional cortejo folclórico às 11 horas. O carregamento do mastro terá início às 12 horas, e, a partir das 15 horas, o Centro Histórico de Barbalha será palco de shows artísticos e apresentações culturais.