Calendário de feriados: junho tem feriados? Saiba mais

O mês de junho não conta com feriados nacionais, mas há feriados locais, o dia de Corpus Christi e dias ligados ao São João / Crédito: Samuel Setubal / O POVO

O mês de junho não conta com nenhum feriado nacional oficial no calendário brasileiro. No entanto, essa ausência não significa que será um mês sem pausas ou celebrações. Junho é tradicionalmente marcado pelas festas juninas em todo o Brasil, que celebram os dias de Santo Antônio, São João e São Pedro. Em alguns estados e municípios, essas datas são consideradas feriados locais, afetando o funcionamento de serviços públicos e privados.

Além disso, um dos principais pontos facultativos do ano acontece neste mês: o Corpus Christi, celebrado no dia 19 de junho, que será uma quinta-feira em 2025. Embora não seja feriado nacional, a data costuma ser tratada como feriado em muitas cidades, com suspensão de expedientes e feriadões prolongados. Dia de Corpus Christi A Igreja Católica celebra, no dia 19 de junho deste ano, o dia de Corpus Christi, para relembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A data, que acontece 60 dias após a Páscoa, apresenta atividades como a confecção de tapetes nas ruas e igrejas. O dia de Corpus Christi é considerado ponto facultativo pelo Governo Federal e no Ceará como um todo. Em Fortaleza, conforme a lei municipal 8.796/2003, a data é feriado.



SIGA o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp Como a data é ponto facultativo, a abertura de serviços públicos e privados pode variar. Em geral, agências bancárias, repartições públicas e escolas suspendem suas atividades. O comércio pode operar com horário reduzido, especialmente em cidades onde a data é considerada feriado. Próximo feriado nacional Com a ausência de feriados em junho, o próximo feriado em todo o país só virá no segundo semestre, no Dia da Independência do Brasil, comemorado em 7 de setembro (domingo).

Pontos facultativos em 2025 Além dos feriados, o governo federal também define alguns pontos facultativos, que podem ou não ser seguidos por estados e municípios. Funcionários públicos são dispensados do serviço sem prejuízo da remuneração em feriados facultativos. No caso do setor privado, a decisão de dar folga ou não aos funcionários em dias de ponto facultativo cabe aos empregadores.