Dia de Corpus Christi: saiba a origem da solenidade católica

Uma quinta-feira diferente das outras. A solenidade do Corpo e Sangue de Cristo — ou Corpus Christi, como popularmente se chama — é conhecida como o único dia em que o santíssimo deixa o sacrário para estar em meio ao povo. Neste dia, os fiéis confeccionam tapetes com os mais variados materiais, formatos, desenhos e temas para festejar o corpo de Cristo.

A festa conclui o tempo pascal, que começa com o domingo da ressurreição e finda na festa do Corpo e Sangue de Cristo. “Cada celebração litúrgica revela um momento importante da relação de Jesus conosco”, diz o padre Francisco Junior, reitor do Santuário Arquidiocesano de Adoração, na paróquia São Benedito, no Centro.

“Após a Páscoa, Jesus aparece, volta ao pai e envia seu espírito santo. Com isso, se cria uma nova presença e ela se realiza pela eucaristia que alimenta a igreja com o seu Corpo Místico. Corpus Christi é a festa desse alimento e nesta festa, os católicos saem às ruas com o senhor Jesus, queremos dizer ao mundo que amamos o amor que nos amou”, explica.

Assim como a Páscoa, Corpus Christi não tem data fixa. Esta é uma das solenidades da igreja que não possui data fixa, ou seja, todos os anos é celebrada em uma data diferente, seja no fim do mês de maio ou durante o mês de junho, mas sempre em uma quinta-feira.

“A festa de Corpus Christi se realiza 60 dias depois do domingo de páscoa, concluindo as festividades pascais. A tradição dos tapetes vem de Portugal e remete a entrada de Cristo em Jerusalém, que entra triunfante na cidade santa. E por isso, se enfeitam as ruas para que a procissão com o corpo de Cristo possa passar”, complementa o reitor do santuário de adoração.

Nesta quinta-feira, 30, a partir das 16 horas, haverá a celebração eucarística celebrada por dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza. Logo em seguida, haverá a procissão até a Catedral Metropolitana de Fortaleza.